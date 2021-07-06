Akıntıda kayboldu! Son anları kamerada

Kanlıdere mevkisinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Akıntıda dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan Furuncu'yu arama çalışması başlattı.

Furuncu'nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.