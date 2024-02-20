Akın Birdal DEM Parti'nin İzmir adayı oldu

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DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için 3 büyükşehirde daha kendi adayı ile girme kararı aldı. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile her üç kentteki tüm ilçelerde parti kendi adayı ile seçime girecek.

Partiden yapılan açıklamada, "İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu" denildi.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas olurken, Muğla adayları ise Yusuf Uludağ ile Candan Süsoy oldu.