Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Akıllı telefonlarla yatağa girmek uyku sağlığını olumsuz etkiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Akıllı telefonlarla yatağa girmek uyku sağlığını olumsuz etkiliyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonlarla yatağa gitmenin uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

        • 2

          Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı.

        • 3

          Akıllı telefonların ekranlarının parlak ışık yaydığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti: "Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur."

        • 4

          Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin uykunun ertelenmesine de yol açtığını ifade etti.

        • 5

          Oyun oynama, video izleme ve sosyal medyada zaman geçirmenin uykunun ötelenmesine neden olduğunu anlatan Öztürk, "Bu durum uykuda faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor. Bunun yanında ilgilenilen içeriklerde kişide uyarılmaya neden olabiliyor. Tam dinlenme durumuna geçilmesi gereken zamanda uykuya dalınması yine önlenmiş oluyor" dedi.

        • 6

          Prof. Dr. Öztürk, akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik alanın da uyku sağlığını etkileyebildiğini ifade etti.

        • 7

          Yatak odasında telefon, tablet ve bilgisayar kullanılmaması tavsiyesinde bulunan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        • 8

          "Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az 2 metre uzakta bulunmalı. Hemen elimizi attığımız mesafede olmamalı. Tabi artık sürekli telefonu kontrol etme saplantısına giriliyor. İnsanlar artık sürekli telefonuna mesaj gelip gelmediğini kontrol ediyor. Bunlar da psikolojiyi bozuyor."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        Asgari ücret 5.357 TL eridi
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Habertürk Anasayfa