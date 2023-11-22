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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme: Samsung liderliğini korurken Apple'ın gerilemesi dikkat çekti - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme

        Global akıllı telefon pazarında 2023 Ekim ayı, 2 yılın ardından yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay oldu. Koreli üretici Samsung liderliğini korurken, Apple'ın gerilemesi ve Çinli üreticilerin yükselişi dikkat çekti

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 22.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:38
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        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
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        Pandemi döneminin ardından teknoloji firmaları o süreçte yaşanan büyüme trendinin devam etmesini bekliyordu. Ancak özellikle akıllı telefon satışlarında pandemi sonrası süreç beklenenin aksine bir düşüş ile seyretti.

        Küresel çapta özellikle 5G'nin gelişiminin beklendiği kadar hızlı yayılmaması, teknolojiler gelişirken fiyatların yükselişi gibi etkenler tüketicinin telefon değiştirme sıklığını etkilemiş ve aralığı uzatmıştı. Hal böyle olunca akıllı telefon satışlarında da dramatik bir düşüş göze çarpıyordu.

        İKİ YILIN ARDINDAN İLK KEZ YÜKSELİŞ

        Counterpoint Research'ün verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarı, gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın da yardımıyla, iki yılı aşkın bir süredir devam eden düşüşün ardından ekim ayında yeniden büyümeye başladı. Çeyrek rakamlarını henüz geçtiğimiz yılın seviyelerine çekemese de ekim ayında sektörde iki yılın ardından ilk kez büyüme rakamı ile karşılaşıldı.

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        PAZAR PAYINDA KORELİ LİDER

        Uzak Doğulu üreticilerin teknoloji sektöründeki hegemonyası akıllı telefon sektöründe de kendisini gösteriyor. Koreli Samsung 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana yalnızca 1 çeyrekte rakibine kaptırdığı liderliğini 2023'ün üçüncü çeyreğinde de %20'lik pazar payı ile sürdürdü. Apple'ın iPhone 15'i pazara sunması her ne kadar ekim ayında satış rakamlarını yükseltmiş olsa da, orta sınıf ve düşük fiyatlı alternatifleri olmaması rakibinin gerisinde kalmasına sebep oluyor.

        Markalar Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
        Samsung 19% 23% 21% 21% 19% 22% 20% 20%
        Apple 22% 18% 16% 16% 23% 21% 17% 16%
        OPPO 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 14%
        Xiaomi 12% 12% 13% 13% 11% 11% 12% 14%
        vivo 8% 8% 9% 9% 8% 7% 8% 7%
        Diğerleri 30% 30% 31% 31% 29% 29% 33% 29%

        TOPLAM SATIŞLAR 300 MİLYON ADETE ULAŞI

        Dünya çapında 59,4 milyon adetlik satış rakamı ile adet bazında da liderliğini koruyan Samsung'un en yakın rakibi 48,9 milyon adetle Apple oldu. Ancak geçtiğimiz senenin aynı dönemine baktığımızda iki markanın da adetsel bazda kayıp yaşadığını görüyoruz. Adetsel bazda en büyük yükselişi Çinli markalar OPPO, Xiaomi ve Huawei'nin yükselişi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29.5 milyon adetlik satış rakamına sahip olan OPPO, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını 42,1 milyon adede yükseltti. Ekim ayındaki bu büyümeye rağmen çeyrek bazında bakıldığında 2023'ün üçüncü çeyreği geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 301,9 milyon adetlik seviyenin altında kaldı.

        Markalar Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
        Samsung 69 74.5 62.5 64.3 58.3 60.6 53.5 59.4
        Apple 81.5 59 46.5 49.2 70 58 45.3 48.9
        OPPO 33.9 30.9 28.2 29.5 29.6 28.4 28 42.1
        Xiaomi 45 39 39.5 40.5 33.2 30.5 33.2 41.5
        vivo 29.3 24.8 25.5 26 23.4 20.8 21.4 22.1
        Diğerleri 112.7 98.1 92.3 92.4 89.4 81.9 86.6 85.8
        Toplam 371.4 326.4 294.5 301.9 303.9 280.2 268 299.8
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