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Akıllı bileklikler ve saatler artık tüketicilerin gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Ancak, tüm giyilebilir cihazlar kişilerin günlük aktiviteleri ve fiziksel durumu hakkında veri topluyor ve saklıyor.

Spor takibi, uyku takibi, kalp atış ölçümü, stres ölçümü gibi faydalı birçok özelliği olan giyilebilir teknolojik cihazların kişisel veri gizliliği ile ilgili belli riskler de oluşturabildiğini belirten siber güvenlik danışmanlığı kuruluşu Siberasist’in Genel Müdürü Serap Günal, tüketicilerin verilerini güvende tutabilmeleri için 5 kritik tavsiyede bulundu.

HER HAREKETİNİZİ KAYDEDİYOR

Gündelik hayata her geçen gün daha fazla dahil olmaya başlayan giyilebilir teknolojik cihazlarla kullanıcıların uyku düzenleri, kalp atışları, bulundukları konumlar veya telefonlarına gelen bildirimler gibi belli veriler bazı kullanıcılar tarafından yorumlanıyor, saklanıyor ve sosyal medyada herkese açık olarak paylaşılabiliyor.

Aynı zamanda, neredeyse tüm giyilebilir teknolojiler bluetooth ile bağlantı kurduğu için ‘hacker’ler eşleştirilen cihazlardaki güvenlik açıklarından yararlanabiliyor ve verilerinize erişebiliyor. Bu cihazları kullanırken verilerin korunmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Serap Günal, tüketicilerin kullandıkları cihazların gizlilik ayarlarıyla ilgili araştırmalar yapmaları ve bilinçlenmeleri gerektiğini de belirtti.

5 ADIMDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUYUN

Günal, giyilebilir cihazlarda kişisel veri güvenliğini sağlayabilmek için kullanıcıların izlemesi gereken 5 adımı şu şekilde paylaştı:

1- Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin

Giyilebilir cihazınızı kullanırken kişisel veri gizliliğini sağlayabilmek için cihazınızın gizlilik ayarlarını değiştirin. Size en uygun olan gizlilik ayarlarını seçerek cihazlardaki varsayılan ayarları yeniden yapılandırın. Aynı zamanda, bilgilerinizin paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ayarlarına da göz atın ve herkese açık olup olmadığını öğrenin.

2- Gizlilik politikalarını okuyun

Kişisel veri güvenliği adına tüm cihazlarınızda gizlilik politikalarını inceleyin. Giyilebilir teknoloji cihazlarınızın şirket tarafından topladığı verileri, bunları nasıl kullandığını veya paylaştığını öğrenin. İstenmeyen durumlara karşı önlem alın. Eğer gizlilik politikasında net olmayan bilgiler varsa şirketle iletişime geçin.

3- Konum bilgilerini kapatın ve paylaştığınız bilgileri sınırlayın

Siber suçluların ev veya iş adresi gibi önemli kişisel verilerinize erişebilmesini engellemek adına konum bilgilerinizi mümkün oldukça kapalı tutun. Aynı zamanda, cihazlarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutarak cihazın daha fazla kişisel veri toplamasını engelleyin.

4- Cihazlarınızı şifreyle koruyun ve yazılım güncellemelerini etkinleştirin

Giyilebilir cihazınızın bir güvenlik parolası veya PIN ayarlama özelliği varsa bu özellikten yararlanın. Bu sayede olası bir hırsızlık veya kaybolma durumunda verilerinizin bir başkasının eline geçmesini engellemiş olursunuz. Aynı zamanda, giyilebilir cihazınızın yazılımını kişisel veri gizliliğinizi en üst seviyede tutabilmesi için düzenli aralıklarla güncelleyin.

5- Kullanılmayan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi silin

Giyilebilir cihazınızı artık kullanmıyorsanız mutlaka tüm kişisel verilerinizi cihazınızdan silin. Cihazınızda toplanan tüm verileri silmenin bir yolu cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Fakat her cihazda durum aynı olmayabilir. Cihazınızdaki kişisel verilerin hepsini kalıcı olarak nasıl silebileceğinizle ilgili üretici şirketle iletişime geçin.