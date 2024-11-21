Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu ‘Akıldan Kalbe’, 20 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1

Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in kadrosunda yer aldığı ‘Akıldan Kalbe’nin fragmanı yayınlandı. Oyuncular fragmanı ilk kez geçtiğimiz gün Paribu Cineverse Kanyon sinemalarında birlikte izledi, basının sorularını yanıtladı ve filmle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kerem Alışık: En zor savaş aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında oluyor, hayatta en büyük mücadele bu. Bir aile filmi 'Akıldan Kalbe', ailenin önemini vurguluyor. Filmin parmak bastığı yer: ailenin, toplumun özü olması. Ailesi için her şeyi göze alan bir adamın, en iyiyi ve en doğruyu yaptığını düşünürken önce kendisini sonra ailesini yitirmesini ve bazı gerçekleri gözden kaçırmasını anlatıyor. Çok etkili ve çarpıcı bir hikaye. Benim film hakkında söyleyeceğim en önemli şey ‘elindekilerin kıymetinin bilinmesi’dir. Bir söz vardır ‘Pişman ol ama pişman ölme’ filmin mottosu aslında hep burada.

REKLAM Şenay Gürler: İnsanlar yaşarken bazı şeylerin değerini bilemiyorlar. Ya hep ileriye bakıyorlar ya da geçmişe takılıyorlar. Anın ne kadar değerli olduğunu, hayatımıza giren insanların ne kadar önemli olduğunu fark edemiyoruz. Konu aileye geldiğinde, bir aile olmak çok değerli fakat çok zor bir şey. Ailenin kıymeti çok önemli, geriye dönüp bakınca anlıyorsun ne kadar değerli olduğunu. O yüzden bazı şeylerin değerini yaşarken bilmek gerekiyor. O anı, hep birlikte yaşayıp şenlendirmek gerekiyor. Çünkü tutamadığın zaman ileride içinde bir sıkıntı kalıyor. Bizim filmimiz de insan ilişkilerindeki o önemli anları, birbirimize sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini anlatıyor.

Hande Soral: Ben filmimizi ‘affetmenin’ ne kadar kıymetli olduğu tarafından ele alabilirim. Bir ömrümüz var ve bu ömrü en güzel şekilde, sevdiklerimizle birlikte el ele geçirmeliyiz. Affetmek bir erdem. Affettikten sonra elindekinin kıymetini bilmek çok büyük bir kazanım. Bu ailede de yaşanan birtakım tökezlemeler yaşanmış olabilir ama sonrasında tekrar birbirinin elinden tutabilmek önemli. Batuhan Bayar: Bence biz çok güzel bir şeyi dert ettik kendimize ve bu derde hepimiz yüreğimizle ortak olduk. Filmi çekerken aslında kendimle de ilgili birçok şeyi düşünme fırsatım oldu. Filmin rüzgarıyla birlikte seyircimiz de izlerken bence bunu hissedecek, empati kurabileceğiniz bir yolculuğa çıkarıyor sizi Akıldan Kalbe.

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek. 20 Aralık’ta vizyona girecek olan film izleyen herkese bir iç hesaplaşma da yaşatacak.