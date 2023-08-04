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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'a giden otobüs muavini plastik çekiçle yolculara saldırdı! - En son haberler

        Yolcu otobüsünün muavini plastik çekiçle yolculara saldırdı!

        Burdur'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini, otogarda yolcularla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle muavin yolculara plastik çekiç ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:26
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        Muavin plastik çekiçle yolculara saldırdı!
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        Burdur Otogarı'nda olay, gece saat 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

        PLASTİK ÇEKİÇLE YOLCULARA SALDIRDI

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızlıca arka kapıya koşarak eline aldığı plastik çekiç ile otobüsten inip yolculara saldırdı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDEN KAÇMAK İSTEDİLER

        Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı.

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        OTOBÜSÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

        Güvenlik görevlilerini dinlemeyen otobüs şoförü otogardan ayrıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

        ŞOFÖR VE MUAVİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün olay yerinden ayrıldığını ihbar etmesinin üzerine Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak otobüs şoförü H.A.K ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti. İfadeleri alınan taraflar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.

        #Burdur
        #Son dakika haberler
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