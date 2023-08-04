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Burdur Otogarı'nda olay, gece saat 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

PLASTİK ÇEKİÇLE YOLCULARA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızlıca arka kapıya koşarak eline aldığı plastik çekiç ile otobüsten inip yolculara saldırdı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇMAK İSTEDİLER

Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı.

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OTOBÜSÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Güvenlik görevlilerini dinlemeyen otobüs şoförü otogardan ayrıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

ŞOFÖR VE MUAVİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün olay yerinden ayrıldığını ihbar etmesinin üzerine Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak otobüs şoförü H.A.K ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti. İfadeleri alınan taraflar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.