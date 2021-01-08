Akılalmaz olay! Öldürüp sahneye çıktı!

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz (35),5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Ayaz'a ulaşmak için arama çalışmaları sürdürülürken, önceki gün Sarıçiçek köyü kırsalında köylüler tarafından çöp poşeti içinde cansız bedeni bulundu.
4 KURŞUNLA HAYATA VEDA ETTİ
DHA'da yer alan habere göre köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin aranan Deniz Ayaz'a ait olduğunu belirledi. 4 mermiyle vurulmuş bulunan Ayaz'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Katil zanlısı Samet Ateş, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
KATİLİ KARDEŞİ POLİSE İHBAR ETTİ
Jandarma ekipleri, Deniz Ayaz'ın ölümüyle ilgili araştırmalarına devam ederken, önceki akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı yapan kişi, Ayaz'ı öldürenin ağabeyi Samet Ateş olduğunu ve Elazığ'a gittiğini söyledi.
Bingöl- Elazığ yolunda uygulama başlatan ekipler, durdurdukları araçtaki Samet Ateş'i (40) yakaladı. Bu sırada jandarmaya ekiplerine mukavemette bulunan Ateş, gözaltına alındı.
ZANLI, 50 BİN LİRA BORÇLUYMUŞ
Katil zanlısı Samet Ateş, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınırken, cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre, Deniz Ayaz, kendisi gibi düğün salonunda müzisyenlik yapan Samet Ateş'ten borç olarak verdiği 50 bin lirayı almak üzere Sarıçiçek köyüne geldi. Ayaz'ın Ateş'ten borcunu istediği sırada aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Ateş, tabancayla Ayaz'a 4 el ateş ederek, öldürüp, cesedini de çöp poşeti içinde araziye bıraktı.
CİNAYETTEN SONRA DÜĞÜN SALONUNDA SAHNE ALMIŞ
Samet Ateş'in, Deniz Ayaz'ı öldürdükten sonra evine gelip, kıyafetlerini değiştirerek, gittiği düğün salonunda sahne aldığı da ortaya çıktı. Düğün sonrası gece saatlerinde arkadaşının evine giden Ateş'in, kardeşini arayarak, "Bir kişiyi öldürdüm. Elazığ'a gidiyorum" demesi üzerine kardeşinin de jandarmaya bilgi verdiği belirlendi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samet Ateş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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