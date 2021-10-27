4 yaşındaydı! Kek yiyordu!

Gaziantep'te, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah´ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, dün sabah yaşamını yitirdi.

Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.