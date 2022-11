Hayat kurtaran rüya!

"MOTOSİKLET BENİM HAYATIMDI'"

İyileştikten sonra bir daha motosiklete binmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Ersoy, "Motosiklet benim hayatımdı. Yaptığım en güzel şey. Halen bunun arkasındayım. Gezdiğim yerler, verdiği his bambaşka ileride devam eder miyim? Bunu çok soran oluyor. Şu an böyle bir düşüncem yok. Ben düşünmek isterim her zaman ama aileme yaşattığım bu acının tarifi yok. Onlar için zor bir süreçti. 'Annem, 'sakın bir daha binme kızım' dediği için şu an öyle bir düşüncem yok" diye konuştu.