25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'de Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra A.'nın (22) öğle saatlerinde Kent Ormanı'na girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
ANTALYA'YA KAÇARKEN YAKALANDI
İHA'da yer alan habere göre Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra A.'nın bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra A., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.
AİLESİYLE BİRLİKTE ARAMAYA KATILMIŞ
Zehra A.’nın olay sonrasında nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A.’nın aile ile birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakında bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi. Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya’ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı.
İLK NİŞANLISINI DA YARALAMIŞ
Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Zehra A., jandarma ekiplerine verdiği ifadeyi sevk edildiği adliyede değiştirdi. Zehra A.’ın jandarmada verdiği ilk ifadede, ‘Ormana gittik. Orada 'gözlerini kapat, sana bir sürprizim var' dedim. Gözlerini kapattıktan sonra ilk önce karnından, ardından yere düşünce diğer yerlerinden bıçakladım. Ölmeyince boğazını kestim’ dediği öğrenildi.
"BEN EVLENMEK İSTEMİYORDUM"
Ancak Zehra A., adliyede verdiği ifade de ise ‘Bana yanaşınca boğuşmaya başladık. Bu sırada boğazından yaraladım’ dediği belirtildi. Zehra A., adliyede verdiği ifadenin devamında ise, “Daha önce başımdan bir nişan geçti. O nişanı attım. Orada da nişanlımı bir araba içinde yaraladım. İkinci kez Emrah ile nişanlandık. Bununla da olmayacağını söyledim. Ancak ailem bana nişan atarsam ölümün çıkacağını söyledi. Aile baskısı olmuştu. İki aile de nişanı atmaya razı değil. Emrah bana, ‘Mezarlığa seni götürüyorum’ deyip kent ormanına götürdü. Yanaşmaya çalıştı. Ben de olmayacağını söyledim. Bıçak çıkarttı. Ben her zaman yanımda bıçak taşırdım. Emrah ile boğuşmaya başlayınca boğazından yaraladım ve kaçtım. Ben evlenmek istemedim, okumak istiyordum. İkinci olunca buna mecbur kaldım” dediği ileri sürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zehra A., adliye çıkışından basın mensuplarının ‘Neden öldürdünüz’ sorusuna ‘Anlatılanların hepsi yalan. Bir nedeni var” dedi. Ardından jandarma aracına bindirilen Zehra A. cezaevine gönderildi.
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