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Akılalmaz ameliyatlar yapan sahte doktor John Brinkley tıp tarihine geçti

Akılalmaz ameliyatlar yapan sahte doktor Brinkley tıp tarihine geçti

John Brinkley, sahte tıp diploması alarak, kansere tedavi bulduğunu ve keçi testislerini insanlara naklederek iktidarsızlığı çözdüğünü iddia etti. Mahkeme, onun resmen bir şarlatan olduğuna hüküm verdi ama buna rağmen halk tarafından çok sevildi ve desteklendi.

Giriş: 14.04.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 8 Temmuz 1885 yılında Teksas'ta doğan John R. Brinkley, doktor olmadığı halde tarihe çılgın tıbbi yöntemleriyle geçmeyi başardı. O dönemlerde sahte diploma almak çok kolaydı ve insanlar diplomanın geçerliliğini gerçekten sorgulamaz veya herhangi bir geçmiş araştırması yapmazdı. Brinkley de bundan yararlandı ve sahte bir doktor diploması satın alarak çeşitli cerrahi işlemler yapmaya başladı.

  • John Brinkley, "kanseri iyileştirerek" imkânsızı başardığını ve neredeyse "Tanrı" rolünü üstlendiğini iddia etmenin yanı sıra, keçi testislerinin vücuda nakledilmesini içeren cerrahi bir teknikle erkek iktidarsızlığını iyileştirebileceğini iddia etti. Bu tedaviyi "ksenotransplantasyon" olarak adlandırdı ve böylece bir erkeğin cinsel hünerini geri kazanacağını iddia etti. 

  • Bir çiftçinin üzerinde ameliyatı denedi hatta çiftçi, eşine de keçi yumurtası nakledilmesini istedi. Bunun üzerine ameliyatı gerçekleştiren Brinkley, bir şekilde başarıya ulaştı; çiftçi ve eşinin Billy isimli bir oğlu oldu.

    Günümüzde bunun nasıl olduğuna dair hiçbir araştırma yapılmadı. Ancak bu ameliyat, Brinkley'e övgü ve şöhret getirdi ayrıca bir hastane açtı.

    Fotoğrafta, Billy ve Brinkley görülüyor.

  • Ksenotransplantasyon fikri Brinkley'nin zamanında ne yeniydi ne de saçma olarak görülüyordu. O dönemin birçok ana akım doktoru, hayvan dokularının insanlara başarılı bir şekilde nakledilebileceğine inanıyordu.

  • Brinkley'in tuhaf başarısı ün kazandıkça, iş büyümeye devam etti. Radyolardan insanlara ilaç yazmaya başladı hatta insanların kendi kendini iyileştirebilmesi hakkında teşvik edici konuşmalar yapıyordu.

    Ancak bu sırada çeşitli üniversitelerin tıp fakülteleri Brinkley'in akılalmaz uygulamalarına itiraz etti, gazeteciler memnun olmayan hastaların deneyimlerini yayınlamaya başladı.

  • 1930'da Brinkley, eğitim kimlik bilgilerinin yanlış beyan edilmesi ve hastaları muayene etmeden veya onları uygun laboratuvar testlerine tabi tutmadan radyo üzerinden uygunsuz tedavi reçetesi yazmak da dâhil olmak üzere on bir suçlamayla nihayet Kansas Tıp Kurulu önüne çıkarıldı.

  • Eylül 1930'da kurul, Brinkley'nin Kansas tıp lisansını "ağır ahlaksızlık" ve "meslek dışı davranış" nedeniyle iptal etti. Radyo lisansı da elinden alındı. Ancak Brinkley'in hastanesinin diğer ortakları keçi testisi içeren ameliyatlara devam etti. Ona inanan birçok kişi, ameliyata giderek daha ilgi gösterdi.

  • Brinkley'nin duruşmasının ardından artan destek, vali olmak için aday olmasını isteyen bir dizi mektubu içeriyordu; Brinkley bu fırsatı kaçırmadı. Vali olamadı ama 600 bin oyun, 183 bini ona aitti. Üstelik ismi yanlış yazıldığı için 50 bin oyun geçersiz sayıldığı düşünülüyor.

  • En nihayetinde; Brinkley, hiçbir şeyi umursamadı ve Teksas'a gitti. Burada lisansı geçerliydi, ameliyatlara devam etti ve radyo yayını yaptı. Ancak kaderin lehine dönen çarkı artık son bulmuştu.

    Doktor Morris Fishbein tarafından açılan mahkeme onu "masum insanların açığını kullanarak para kazanmak" ile suçladı ve mahkeme Brinkley'in bir şarlatan olduğunu hükmetti. 3 milyon dolar tazminat ödedi, radyo kanalına el konuldu ve resmen iflas etti.

    26 Mayıs 1942'de, yirmi yılı aşkın bir süredir bir şarlatan olarak servet biriktirmesine rağmen, eylemlerinden asla yasal olarak sorumlu tutulmadan öldü.

    Kaynak: National Library of Medicine, History Of Yesterday

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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