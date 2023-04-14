En nihayetinde; Brinkley, hiçbir şeyi umursamadı ve Teksas'a gitti. Burada lisansı geçerliydi, ameliyatlara devam etti ve radyo yayını yaptı. Ancak kaderin lehine dönen çarkı artık son bulmuştu.
Doktor Morris Fishbein tarafından açılan mahkeme onu "masum insanların açığını kullanarak para kazanmak" ile suçladı ve mahkeme Brinkley'in bir şarlatan olduğunu hükmetti. 3 milyon dolar tazminat ödedi, radyo kanalına el konuldu ve resmen iflas etti.
26 Mayıs 1942'de, yirmi yılı aşkın bir süredir bir şarlatan olarak servet biriktirmesine rağmen, eylemlerinden asla yasal olarak sorumlu tutulmadan öldü.
Kaynak: National Library of Medicine, History Of Yesterday