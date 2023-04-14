Bir çiftçinin üzerinde ameliyatı denedi hatta çiftçi, eşine de keçi yumurtası nakledilmesini istedi. Bunun üzerine ameliyatı gerçekleştiren Brinkley, bir şekilde başarıya ulaştı; çiftçi ve eşinin Billy isimli bir oğlu oldu.

Günümüzde bunun nasıl olduğuna dair hiçbir araştırma yapılmadı. Ancak bu ameliyat, Brinkley'e övgü ve şöhret getirdi ayrıca bir hastane açtı.

Fotoğrafta, Billy ve Brinkley görülüyor.