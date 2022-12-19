Akıl hastası olan kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

Barbora çocukları şişmanlatmayı ve ardından bir parça et kesip onların önünde yemeyi emrettiğinde durum doruk noktasına ulaşmıştı.
Kafesteki çocuklar, bir bebek monitörü ile izleniyordu. Evin yan tarafındaki bebekli aile de aynı monitörü kullanmaya başladı. İki aletin sinyali karıştı ve yan komşular, bodrumda yaşanan vahşeti görünce durumu hemen polise bildirdi.
Polisler evi bastığında kardeşler kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı ve tutuklandı. Polis bodruma girdi ve gördükleri manzara onları nefessiz bıraktı.
Barbora yine akıllıca bir hamle yaptı ve polisler bodruma girdiğinde kendisi de kafese girdi; küçük ve mağdur bir çocukmuş gibi ağladı. Bu taktik işe yaradı ve Barbora firar etti.