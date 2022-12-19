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Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

Akıl hastası olan kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

Barbora Skrlova ağır psikolojik sorunları olan bir kadındı. Hastalığından dolayı yetişkin bir kadın olmasına rağmen küçük bir kız gibi gösteriyordu. Manipüle konusunda oldukça yetenekli olan kadın, Klara isimli iki çocuk annesinin çocuklarına korkunç şeyler yapmasını sağladı. Çocuklar, bir sene boyunca demir bir kafesin içinde işkence gördü. İşte, Barbora Skrlova'nın kan donduran hikâyesi...

Giriş: 19.12.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Klara Mauerova, küçük yaştan beri şizofreni belirtileri gösteren bir kadındı. Ona Tanrı tarafından ilahi bir görevin verildiğine inanıyordu. Genç kadının iki erkek çocuğu vardı.

    Bir gün, genç kadının partneri ve çocukların babası evi terk etti. Bu terk ediliş Klara'yı depresyona soktu ve zaten sıkıntılı olan psikolojik durumunu körükledi. Bunun üzerine Klara, kardeşi Katerina'nın onlarla yaşamasını istedi. 

  • Aileye sonradan dâhil olan kız kardeş de bazı akıl hastalığı belirtileri gösteriyordu. Zaten aileyi korkunç bir drama sürükleyen de bu kardeşler olacaktı.

    İki kız kardeş, hayatlarını cehenneme çevirecek Barbora Skrlová ile üniversitede tanıştı. Bu gizemli kadında hipopitüitarizm adı verilen bir hastalık vardı ve kendisi 33 yaşında olmasına rağmen 13 yaşında gibi gösteriyordu.

  • Barbora; kız kardeşleri manipüle ederek, başından geçen trajik hikâyeleri anlattı ve kardeşlerin onu eve davet etmesini sağladı. Ancak Barbora'nın karanlık bir geçmişi vardı.

    Barbora, yetişkin bir kadın olmasına rağmen onu evlat edinmek isteyen bir aileye kendisini yetim bir çocuk olarak tanıtmıştı. Bu durum ortaya çıkınca yıllarca bir psikiyatri merkezinde kalmış ve oradan da kaçmıştı.

  • İlk zamanlar ev içerisinde her şey iyi giderken, kız kardeşler Barbora'nın bazen küçük bir kız çocuğu gibi bazen de olgun bir kadın gibi davrandığı ilginç karakter geçişlerine şahit oldular. Ancak olaylar yeni başlıyordu.

    Barbora, çocukların yaramazlıklarından sıkılınca anne Klara'yı, çocukların itaat etmesi adına onlara işkence etmesi için ikna etti. 

  • Barbora'dan fazlaca etkilenen iki kız kardeş, evin bodrum katına demir bir kafes inşa etti ve burada çocukları aylarca aç ve çıplak bıraktılar. 

    Kız kardeşler, Barbora'nın emri altındaydı ve onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırlardı. Şiddet düzeyi giderek daha da arttı. Bir yıl boyunca Barbora'nın emriyle kardeşler; kafesteki çocukları yaktı, dövdü ve işkence etti.

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