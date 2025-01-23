Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret için gong çaldı ve firma, borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtan fitma 'AKFIS' kodu ile halka arz oldu. Kişi başına 85 lot veren firmanın halka arz büyüklüğü ise 3.7 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz detayları...