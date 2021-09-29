Akdeniz Üniversitesinde ürüne özgü sera plastiği geliştirilecek

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, nisanda protokolü imzalanan projenin ilk aşaması başlatıldı. İmece Plastik tarafından Ziraat Fakültesinde inşa edilen seraların 1000 metrekarelik bölümüne domates fidesi dikimleri gerçekleştirildi.
Ürünlerin üzerinde kullanılan farklı özelliklerdeki plastik sera örtülerinin bitki gelişimi ve yetiştiriciliği üzerindeki etkisi araştırılacak.
Elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek, ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, projenin ilk adımını atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
Erkan, İmece Plastik tarafından fakülteye 2 bin metrekarelik sera alanı kazandırıldığını belirterek, "Bu alanın 1000 metrekarelik bölümünde bugün itibarıyla domates fidelerini seramıza diktik. Bu kapsamda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonunda ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, bunu hem ülke hem de dünya tarımının kullanımına sunabiliriz.” ifadelerini kullandı.
- Ürüne özgü sera plastiğiyle yüksek verim elde edilecek
İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan da üniversiteyle iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.
Tarım faaliyetlerine modern teknoloji ürünleriyle destek vermek istediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:
"Ülkemizde dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, çiftçimize yetiştiriciliğini yaptıkları ürüne özel tasarlanmış, ekonomik değeri yüksek, verim ve kazancını artıracak nitelikte katma değerli ürünler sunmayı ve tarımsal ihracatı desteklemeyi hedefliyoruz. Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmek olacaktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, kar oranı artacaktır. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma katılmalarına katkı sağlamak istiyoruz."
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