Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemi bir haftadır liman bekliyor

Norveç bandıralı Ocean Viking gemisi, Orta Akdeniz'de ilki 1 Temmuz'da olmak üzere 6 ayrı operasyonda 572 kişiyi kurtardı.
Libya'dan Akdeniz'e açılan bot ve teknelerden kurtarılan göçmenler arasında 183 çocuk da yer alıyor.
Gemi ilk operasyondan bir hafta sonra halen Malta ile İtalya arasındaki uluslararası sularda, göçmenleri karaya çıkarabilmek için güvenli bir liman açılmasını bekliyor.
Gemiyi işleten Almanya merkezli SOS MEDITERRANEE yardım kuruluşu, Avrupa Birliği'ne 572 kişinin güvenli bir yere taşınması için acilen devreye girmesi çağrısı yaptı.
BELİRSİZLİK YÜZÜNDEN BİR SIĞINMACI GEMİDEN ATLAMIŞ
Ocean Viking'deki yardım görevlileri ve gazetecilerin bildirdiğine göre zaman geçtikçe akıbetlerinin belirsizliği nedeniyle gemideki yüzlerce göçmen arasında gerginlik artıyor. Dün akşam bir adamın gemiden atladığı, daha sonra yardım görevlileri tarafından kurtarılarak tekrar gemiye çıkarıldığı açıklandı.
SOS MEDITERRANEE'nin açıklamasına göre denize atlayan adam, "Ne zaman, nerede karaya çıkabileceğimizi bilsem dayanabilirim ama bu belirsizliğe daha fazla dayanamıyorum" dedi.
SOS MEDITERRANEE, kurtardıkları insanların Libya'da gördükleri kötü muamele ve denizdeki zorlu yolculuğun altından günlerdir Ocean Viking gemisinin güvertesinde güneş altında beklemek zorunda kaldığını da vurguladı. Örgüt, gemideki gıda stoğunun da Cuma gününe kadar biteceğini açıkladı.
"AB'nin Akdeniz'deki ölümleri engellemekteki başarısızlığı" nedeniyle 2015'te kurulan SOS MEDITERRANEE, Avrupa'ya "etkili, yasal ve insani bir arama kurtarma programı" başlatması çağrısında bulunuyor.
Örgüt, AB'yi denizdeki insanların kurtarılması için çalışmamanın yanı sıra Libya'ya geri gönderilmelerini desteklemekle de suçluyor.
"MİLİSLER BİZE TECAVÜZ EDİYORDU"
Libya sahil güvenlik güçleri tarafından denizde durdurularak geri çevrilen göçmenlerin bu ülkede insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.
Halen Ocean Viking'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen göçmenler de Libya'da işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere şiddet eylemlerine maruz kaldıklarını anlattı.
İsmi Susanne olarak değiştirilen 36 yaşındaki Kamerunlu bir kadın, Libya'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde kızıyla birlikte 8 ay geçirdiğini söyledi ve "Milisler bize çöp gibi, eşya gibi davranıyordu. Bize tecavüz ediyorlardı. Libya'da çok fazla işkence var" dedi.
23 yaşındaki Beninli bir göçmen de Libya'da gözaltı merkezinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bacağım kırılana kadar dövüldüm. Herkese tecavüz ediyorlar. 4 gün boyunca bir şey yiyip içmedim."
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