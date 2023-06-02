İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Akdamar Adası'nın, Van'ın önemli turizm noktalarından olduğunu belirterek, "2022'de 230 bin, 2023'ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Tabi, kış sezonu boyunca Akdamar Adası'nda istediğimiz ziyaretçi potansiyelini belki yakalayamadık. Çünkü, biliyorsunuz bizde turizm sezonu belli dönemlerde oluyor. Bu bağlamda bu 5 aylık istatistiğe baktığımızda da inşallah biz bu yılı 250 bin turistle kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.