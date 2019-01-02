Akciğer nakli olan bir kadın hastada, nakilden sonra donöründen kaynaklı “fıstık alerjisi” gelişti.

Yapılan deri testleri, talihsiz kadının artık fıstık, badem, kaju, hindistan cevizi ve fındığa karşı da alerjisi olduğunu ortaya koydu.

Daha önce fıstık alerjisi olmayan 53 yaşındaki hasta, fıstık ezmesi yedikten sonra şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdi.

Ani reaksiyonlar karşısında şaşıran doktorlar, hemen birtakım testler yaptı. Yapılan testler sonucunda kadında fıstık alerjisi olduğu tespit edildi.

DÜNYADA BEŞ VAKA VAR

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; hastaya, iki hafta önce yer fıstığı alerjisi olan bir donörden akciğer nakli yapıldığı belirtildi. Alerjik reaksiyonu tetikleyen antikorların, akciğer yoluyla kadına geçtiği açıklandı.

Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Merkezi'nden Dr. Mazen Odish, hastanın donör organdan gıda alerjisi alması durumunun çok nadir olduğunu söyledi.

Dr. Odish, akciğer naklinden sonra bu tür durumun yaşandığı sadece beş vaka olduğunu belirtti.

Uzmanlar, karaciğer, böbrek, akciğer, kemik iliği, kalp ve böbrek nakli sonrası organ bağışçılarından gıda alerjisi edinen vakaların olduğunu vurgulayarak, ancak her hastada alerji gelişmeyeceğini söylediler.

Vaka, Transplant Proceedings dergisinde yayımlandı.