Akçakoca'da gün batımı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımında güzel görüntü oluştu.

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