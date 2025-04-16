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        Haberler Gündem Güncel Akçaabat'ta "Ot Festivali" düzenlenecek | Son dakika haberleri

        Akçaabat'ta "Anneanne/Babaanne Tarifinle Gel" sloganıyla "Ot Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'un Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Ot Festivali" düzenlenecek. "Anneanne/Babaanne Tarifinle Gel" sloganıyla düzenlenen festivalde gençler aile büyüklerinden öğrendikleri otlu tarifleri yapacak tariflerin hikayeleri anlatılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:21
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        Akçaabat'ta "Ot Festivali" düzenlenecek
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        Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Ot Festivali" düzenlenecek. Karadeniz'de yetişen bitkiler ile bölge mutfağı kültürünün bir araya getirileceği program, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de sahil parkta gerçekleştirilecek.

        "Anneanne/Babaanne Tarifinle Gel" sloganıyla geçmişten bugüne taşınan gelenekleri bir araya getirme amacıyla düzenlenen festivalde gençler aile büyüklerinden öğrendikleri otlu tarifleri yapacak tariflerin hikayeleri anlatılacak.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Akçaabat, sadece doğasıyla değil, sofrasıyla da zengin bir ilçe. Ot Festivali ile hem doğamıza sahip çıkıyor hem de geçmişten gelen tarifleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu festival, ninelerimizin mutfağından çıkan lezzetlerin, bugünün sofralarına ulaşmasıdır. Herkesi bu kültür ve lezzet buluşmasına davet ediyoruz. Doğadan sofralarımıza uzanan bu lezzet şöleni kültürel birikimin mutfak üzerinden gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen bir festival, aynı zamanda Akçaabat'ın turizm ve gastronomi vizyonuna da katkı sunacak" dedi.

        Festival kapsamında düzenlenecek yemek yarışmasında birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü de 5 bin TL olacak. Mansiyon ödülüne layık görülen yarışmacılar ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaya 6 Mayıs'a kadar Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi'nde başvuru yapılabilecek.

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