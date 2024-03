Akbank Kısa Film Festivali yarışması finalistleri açıklandı

REKLAM advertisement1

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 25 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında hem fiziki hem çevrimiçi düzenlenecek 20. Akbank Kısa Film Festival’in yarışma bölümlerine Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplam 2.421 kısa film başvurdu.

‘Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar’ bölümüne katılan, aralarında Türkiye prömiyerini de yapacak 15 film ve ‘Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ başvuruları arasından 15 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘Genç Bakışlar’ bölümüne ise 7 film finalist olarak belirlendi.

‘En İyi Film’ aday eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 75.000TL, uluslararası kategoride 3.000 Dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmen ise 30.000TL ile ödüllendirilecek.

10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere zengin bir program sunacak olan 20. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: akbankkisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü Adayları

The New HanaYönetmen: Jehona Berisha (Kosova)

Cross My Heart and Hope to Die Yönetmen: Sam Manacsa (Filipinler)

Lemon Tree Yönetmen: Rachel Walden (ABD)

Square the Circle Yönetmen: Hanna Hovitie (Finlandiya)

Oyu Yönetmen: Atsushi Hirai (Fransa, Japonya)

And Me, I'm Dancing Too Yönetmen: Mohammad Valizadegan (İran, Çekya, Almanya)

AliEN0089 Yönetmen: Valeria Hofmann (Arjantin, Şili)

The LoversYönetmen: Carolina Sandvik (İsveç)

Human Nature Yönetmen: Mónica Lima (Portekiz, Almanya)

The Red Sea Makes Me Wanna Cry Yönetmen: Faris Alrjoob (Ürdün, Almanya)

The Veiled City Yönetmen: Natalie Cubides-Brady (İngiltere)

A Kind of TestamentYönetmen: Stephen Vuillemin (Fransa)

Waking up in silence Yönetmen: Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi (Ukrayna, Almanya)

Primetime MotherYönetmen: Sonny Calvento (Filipinler, Singapur)

The Two Lives of Sepideh Yönetmen: Soha Niasti (İran)

Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Adayları

Zarafet ve Şiddet Arasında Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok Yönetmen: Tolga Özdemir

Kafamdaki Polis Yönetmen: Erdal Baran Şahin

Ben Süpermarket Değilim Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay

Görüşürüz Kaplumbağa Yönetmen: Selin Öksüzoğlu

Hangi Gece BüyüdüysemYönetmen: Onur Güler

SonundaYönetmen: Resmiye Emir

Kaç Gün SürecekYönetmen: Abdullah Çeper

Kafamın İçinde Atlar KoşuyorYönetmen: Onur Hüseyin Kılınç

Defineciler Yönetmen: M. Ozan Talay, Mehmet Fatih Destegüloğlu

Dank Yönetmen: Tuvana Simin Günay

Evcil Yönetmen: Deniz Uymaz

Tarihte Yaşanmamış Olaylar Yönetmen: Ramazan Kılıç

Onun Kalesinde Yönetmen: Yasemin Demirci

Kurbağalar Yönetmen: Vehbi Bozdağ

Genç Bakışlar Bölümü Adayları

Sanrı Yönetmen: Arda Çatak

İbrikYönetmen: Tuana Öztürk

Söylenmemiş Şeylerin Zamansızlığı Yönetmen: Demir Demirbağ

Eve Dönüş Yönetmen: Demir Demirbağ

Akrep ve Yelkovan Yönetmen: Medine Yılmaz

İki Mavi Yönetmen: Mahur Uslu

Yüzmek Yasaktır Yönetmen: Deniz Mıdık