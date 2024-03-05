Akbank Kısa Film Festivali yarışması finalistleri açıklandı
25 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 20. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının finalist filmleri belli oldu.
Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 25 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında hem fiziki hem çevrimiçi düzenlenecek 20. Akbank Kısa Film Festival’in yarışma bölümlerine Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplam 2.421 kısa film başvurdu.
‘Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar’ bölümüne katılan, aralarında Türkiye prömiyerini de yapacak 15 film ve ‘Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ başvuruları arasından 15 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘Genç Bakışlar’ bölümüne ise 7 film finalist olarak belirlendi.
‘En İyi Film’ aday eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 75.000TL, uluslararası kategoride 3.000 Dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmen ise 30.000TL ile ödüllendirilecek.
10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere zengin bir program sunacak olan 20. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: akbankkisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü Adayları
The New HanaYönetmen: Jehona Berisha (Kosova)
Cross My Heart and Hope to Die Yönetmen: Sam Manacsa (Filipinler)
Lemon Tree Yönetmen: Rachel Walden (ABD)
Square the Circle Yönetmen: Hanna Hovitie (Finlandiya)
Oyu Yönetmen: Atsushi Hirai (Fransa, Japonya)
And Me, I'm Dancing Too Yönetmen: Mohammad Valizadegan (İran, Çekya, Almanya)
AliEN0089 Yönetmen: Valeria Hofmann (Arjantin, Şili)
The LoversYönetmen: Carolina Sandvik (İsveç)
Human Nature Yönetmen: Mónica Lima (Portekiz, Almanya)
The Red Sea Makes Me Wanna Cry Yönetmen: Faris Alrjoob (Ürdün, Almanya)
The Veiled City Yönetmen: Natalie Cubides-Brady (İngiltere)
A Kind of TestamentYönetmen: Stephen Vuillemin (Fransa)
Waking up in silence Yönetmen: Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi (Ukrayna, Almanya)
Primetime MotherYönetmen: Sonny Calvento (Filipinler, Singapur)
The Two Lives of Sepideh Yönetmen: Soha Niasti (İran)
Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Adayları
Zarafet ve Şiddet Arasında Yönetmen: Şirin Bahar Demirel
Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok Yönetmen: Tolga Özdemir
Kafamdaki Polis Yönetmen: Erdal Baran Şahin
Ben Süpermarket Değilim Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay
Görüşürüz Kaplumbağa Yönetmen: Selin Öksüzoğlu
Hangi Gece BüyüdüysemYönetmen: Onur Güler
SonundaYönetmen: Resmiye Emir
Kaç Gün SürecekYönetmen: Abdullah Çeper
Kafamın İçinde Atlar KoşuyorYönetmen: Onur Hüseyin Kılınç
Defineciler Yönetmen: M. Ozan Talay, Mehmet Fatih Destegüloğlu
Dank Yönetmen: Tuvana Simin Günay
Evcil Yönetmen: Deniz Uymaz
Tarihte Yaşanmamış Olaylar Yönetmen: Ramazan Kılıç
Onun Kalesinde Yönetmen: Yasemin Demirci
Kurbağalar Yönetmen: Vehbi Bozdağ
Genç Bakışlar Bölümü Adayları
Sanrı Yönetmen: Arda Çatak
İbrikYönetmen: Tuana Öztürk
Söylenmemiş Şeylerin Zamansızlığı Yönetmen: Demir Demirbağ
Eve Dönüş Yönetmen: Demir Demirbağ
Akrep ve Yelkovan Yönetmen: Medine Yılmaz
İki Mavi Yönetmen: Mahur Uslu
Yüzmek Yasaktır Yönetmen: Deniz Mıdık