Akbank'ı tercih eden her üç müşteriden ikisi dijitalden geliyor

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2021 yılında başlayan uzaktan müşteri olma süreciyle birlikte müşteri sayısını artırmaya devam eden Akbank, 2024’ün ilk çeyreğinde 13,7 milyon müşteriye ulaştı.

Akbank'ın dijital dönüşümü tüm iş süreçlerinin merkezine alarak bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirdiğini ve dijital ürün geliştirme konusunda pek çok ilke imza atarak müşterilerin mobil bankacılık deneyimini zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce "Akbank olarak akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümlerimizle müşterilerimize geleceğin bankacılık deneyimini bugünden yaşatmanın gururunu duyuyoruz. 2021 yılında başlayan uzaktan müşteri olma sürecimizle birlikte kullanıcılarımıza son derece yalın ve akıcı bir deneyim sunarak, müşterilerimizin diledikleri yerden, diledikleri zaman Akbanklı olmalarını sağlıyoruz. Rekabetten farklılaşan deneyimimiz ve yenilikçi kampanyalarımız sayesinde her üç yeni müşterimizin ikisi Akbank Mobil üzerinden müşterimiz oluyor" dedi.

Dijitali aktif olarak kullanan kitlenin yarattığı etki ile dijital müşteri penetrasyonlarının yüzde 85'in üzerine çıktığını ifade eden Burcu Civelek Yüce ayrıca "Kişi başına aylık ortalama Akbank Mobil’e giriş sayımız 35'i geçti. Kredi kartı satışlarımızın %70'i, ihtiyaç kredilerimizin %90'ından fazlası, vadeli mevduat hesap açılışlarının %85’i dijitalden geliyor. 2023 yılı Akbank'ın ileri analitik ve teknolojiden çok verimli şekilde faydalandığı bir yıl oldu. Milyonlarca müşterimizin mobilden Akbanklı olmasının katkısıyla, 2021 sene sonundan bu yana 5 milyondan fazla net müşteri büyümesi elde ettik ve aktif müşteri bazımızı yüzde 60’ın üzerinde artırdık. Böylece 2024’ün ilk çeyreğinde 13,7 milyon müşteriye ulaştık. Dijital ürün geliştirme yetkinliklerimizle müşterilerimizin mobil bankacılık deneyimini zenginleştirmeye, ülkemizde ilkleri yaratarak sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.