Akbank Caz Festivali'ne katılacak 14 yeni isim açıklandı

34. Akbank Caz Festivali’nde sahne alacak 14 yeni isim daha açıklandı. 34. kez heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzikseverleri 28 Eylül – 13 Ekim tarihlerinde ağırlamaya hazırlanan festival; bu yıl da caz dünyasının 30’dan fazla özgün ismini, özel performanslarıyla müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatın her disiplinini sanatseverlerle buluşturan Akbank Sanat’ın, organizasyonunu ve içerik programlamasını Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirdiği festival programından açıklanan 14 yeni isim şöyle:

Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming

Çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, günümüzün heyecan yaratan virtüözlerinden biri olan Meksikalı davulcu Antonio Sánchez ve dörtlüsü Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming, Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, Portico Quartet’in kurucusu, basçı Milo Fitzpatrick ile Mammal Hands grubuyla tanınan saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’in kolektif üretimi önceliklendirerek yola çıktığı trio TÖZ ile çağdaş müziğin üretken topluluğu Hezarfen Ensemble’ı bir araya getiren TÖZ & Hezarfen Ensemble "Töz II”, Amerikalı çok yönlü müzik insanı Kahil El’Zabar’ın 1974’te kurduğu ve kuruluşunun 50. Yılına denk gelen 2024’ü, Open Me, A Higher Consciousness of Sound and Spirit albümüyle taçlandıran Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble, repertuarıyla zamansal ve tarz olarak geniş bir yelpazeye yayılan “Şarkı Projesi” ile Ayşe Tütüncü, Tophane ve şehirlerin atıklarından ilham alarak gürültü ve sessizlik arasında özgün bir performans sergileyen Tophane Noise Band’e bu konserinde eşlik edecek iki etkileyici davulcu Berke Can Özcan ve Rana Uludağ, 2010’larda The Invisible grubuyla spot ışıklarını üzerine çeken Dave Okumu’nun müzikal soy ağacından farklı nesilleri anlatan son projesiyle Dave Okumu & 7 Generations, caz, funk, post-bop, füzyon ve hip hop unsurlarını harmanlayarak benzersiz bir melez sound geliştiren trompetçi Takuya Kuroda, soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyiciyi ayağa kaldıran Adi Oasis, prodüktör NK-OK ve multi-enstrümanist Mr DM’in ortaklığıyla caz, hip-hop, Afrobeat, soul ve electronica’yı harmanlayarak dinleyicisini dansa davet eden Blue Lab Beats ve etkileyici duo performanslarıyla vokalist Aydın Kahya ile orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov’un “The Best Movie Songs of All Time” projesi yer alıyor.

İŞTE FESTİVALİN AÇIKLANAN PROGRAMI Ayşe Tütüncü Ayşe Tütüncü “Şarkı Projesi" 29 Eylül 2024 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Mozaik, Piyano Perküsyon Grubu ve kendi adını taşıyan trio’suyla yayımladığı albümlerin yanı sıra çeşitli film ve oyunlar için de müzikler besteleyen; çeşitli toplumsal meseleler ile müziği bir araya getirdiği projelere imza atan Ayşe Tütüncü, 34. Akbank Caz Festivali’ne “Şarkı Projesi” ile konuk oluyor. 1985'ten bu yana çoğunluğu çok az icra edilmiş ve ağırlıkla kayıtlı olmayan şarkılarını seslendirecek Tütüncü’ye nefesliler ve geri vokalde Ezgi Daloğlu, kontrbasta Baran Say ve davulda Nihal Saruhanlı eşlik edecek. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 29 Eylül’de gerçekleşecek konsere ilişkin müzisyenin mesajı şöyle: "Şarkılarımı icra edeceğimiz bu repertuar, hem zamansal hem de tarz olarak bir yelpazeye yayılıyor; çeşitli zamanlarda yapmış olduğum ve en eskileri Mozaik döneminden başlayıp daha sonrasında kimisi tiyatro-vari, kimisi ‘jazzy’ olan şarkılarımla devam eden bir yelpaze bu.”

REKLAM Daniel Hersog Quartet 1 Ekim 2024 // Akbank Sanat Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, 2020’de Jazz Times Magazine’in En İyi Besteci oylamasının kazananı olmuştu. Tenor saksafonda Noah Preminger ve piyanoda Frank Carlberg’in eşliğiyle kaydettiği ilk albümü Night Devoid of Stars ile övgüler toplayan müzisyen, 17 kişilik Daniel Hersog Jazz Orchestra’nın ikinci albümü Open Spaces - Folk Songs Reimagined’i 2023’te yayımladı. Jazz Times’ın albüm hakkında kaleme aldığı değerlendirme, Kanadalı müzisyenin besteciliğinin efsanelerle kıyaslanmaya başlandığının kanıtı aynı zamanda: “Daniel Hersog, orkestrası için ifadeli şeyler yazabilme yetisine sahip. Gil Evans gibi büyük caz bestecilerinin soyundan geldiğine şüphe yok. Harika bir yetenek ve etkileyici bir albüm.” Daniel Hersog Quartet, 34. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak 1 Ekim’de Akbank Sanat sahnesinde olacak.

REKLAM Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan & Rana Uludağ Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan & Rana Uludağ 1 Ekim 2024 // Alan Kadıköy Tophane Noise Band özünde Tophane’nin ve şehirlerin atıklarından beslenir. Gerek bulduğu, gerekse yılmadan depoladığı malzemeler, temel besin ve ilham kaynağıdır. Gürültüyle sessizlik arasına gerilmiş bir ipin üzerinde yürümek en sevdiği şeylerdendir, düşecek olursa bile moralini bozmaz ve düşüşün sesini dinler ve taklit eder. Ses çıkarmak için tasarlanmış onlarca objeyle yüklü bir kamyonun korna çalarak bir müzik okulunun önünden son sürat geçmesi gürültü sayılır mı? Sonuçta sessizliğe kıyasla her şey gürültüdür. 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 1 Ekim akşamı Alan Kadıköy’de gerçekleşecek konserde ekibe müzisyen, performans sanatçısı, yapımcı, besteci, enstrüman yapımcısı Berke Can Özcan ile Palmiyeler davulcusu Rana Uludağ eşlik edecek.

REKLAM Vega Trails 2 Ekim 2024 // Akbank Sanat Portico Quartet’in kurucusu, basçı ve besteci Milo Fitzpatrick ile Mammal Hands ve Sunda Arc gruplarıyla tanınan saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, temelleri pandemi döneminde atılmış yeni bir proje. Fitzpatrick’in, Charlie Haden’ın düet albümü Closeness’ı dinlemesinin ardından bir duo kurmaya karar vermesi, canlı performanslarından çok etkilendiği Smart’ın kapısını çalmasına yol açmış. Tremors in the Static adlı ilk albümünü Gondwana Records etiketiyle Mayıs 2022’de yayımlayan ikili, çeşitlenen ses paletiyle farklı duygu durumlarını melodilere döküyor. İki açık fikirli ve iletişime açık müzik insanını ilk kez bir araya getiren Vega Trails, kompozisyonlarıyla dolambaçlı hikâyeler anlatıyor. Yeni nesil cazın heyecan uyandıran iki temsilcisinin ortaklığı, 2 Ekim akşamı Akbank Sanat sahnesinde olacak.

REKLAM EABS EABS, Öncesi: LoftCaz Session 3 Ekim 2024 // Frankhan Polonya’nın Wroclaw şehrinde 2012’de kurulan EABS, temelleri artık aktif olmayan Puzzle isimli kulüpte Electro-Acoustic Beat Sessions adıyla atılmış çok yönlü bir caz kolektifi. Diskografisinde Krzysztof Komeda ve Sun Ra gibi ikonik isimlere saygı duruşu olarak hayat bulmuş albümlerin yanı sıra Tenderlonious, Ben Lamar Gay, Jaubi, Jeru The Damaja gibi dünya haritasının farklı uçlarından müzisyen ve gruplarla yapılmış iş birlikleri de yer alan EABS, “yapıbozumdan yeniden yapılanma” konseptiyle daimi bir üretim hâlinde. Pakistanlı grup Jaubi ile kaydettikleri In Search of a Better Tomorrow albümüyle The Guardian’ın 2023’ün En İyi Küresel Albümleri listesine adını yazdıran EABS, geçtiğimiz mayıs ayında Astigmatic Records etiketiyle altı parçadan oluşan Reflections of Purple Sun albümünü yayımladı. Caz geleneklerini modern yaklaşımlarla buluşturarak orijinal bir tını yaratan EABS, 3 Ekim akşamı Frankhan’da. Polonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun değerli iş birliği ile gerçekleşecek gecenin açılışını, LoftCaz yazarlarından Eray Düzgünsoy ve Atilla Ayginin'in cazın yeni ve sıradışı örneklerine yer vereceği seti yapacak.

REKLAM Dave Okumu & 7 Generations 4 Ekim 2024 // Babylon “İnsanlarla nasıl bağlar kurabileceğimi, nasıl iletişime geçebileceğimi öğrenmek istiyorum çünkü hayat bundan ibaret.” 2010’larda The Invisible grubuyla spot ışıklarını üzerine çeken Kenya asıllı İngiltere’de yerleşik müzisyen Dave Okumu, üretme motivasyonunu bu cümleyle tanımlıyor. Sekiz kardeşin en küçüğü olarak müzikle iç içe bir evde büyüyen Okumu, şarkılarıyla da geleneklerini ve köklerini yaşatmayı arzuluyor. Nitekim dünya çapında büyük yankı uyandıran son albümü I Came From Love; kendisinin, başkalarının, müzikal soy ağacının önceki ve sonraki jenerasyonlarını temsil etmesi amacıyla Dave Okumu & The 7 Generations adıyla yayımlandı. Bu nesiller arası deneyim; kahramanı Grace Jones’un yanı sıra Kwabs, Wesley Joseph, Robert Stillman ve Anthony Joseph gibi konukların katkılarını da içeriyor. Dave Okumu & 7 Generations, 4 Ekim akşamı Babylon sahnesinde olacak.

REKLAM Blue Lab Beats Blue Lab Beats 5 Ekim 2024 // Babylon Prodüktör NK-OK ve multi-enstrümanist Mr DM’in jazztronica ortaklığı Blue Lab Beats, 2020’den bu yana köklü Blue Note Records ailesinin bir parçası. Angelique Kidjo’nun Mother Nature (2021) albümünde prodüksiyonunu üstlendikleri “Fired Up” parçasıyla Grammy Ödülü kazanan ikili, müziklerinin tarifini şöyle veriyor: “İlham havuzumuzda caz, hip hop, soul, funk, R&B gibi türler var. Hepsini karıştırdığınız zaman Blue Lab Beats’in sound’unu elde ediyorsunuz!” Grubun şimdiye kadarki en tutkulu işi olarak tanımlanan Blue Eclipse adlı dördüncü albümü 2024’ün bahar aylarında yayımlandı. 12 parçalık akışta Kojey Radical, Amber Navran, Farah Audhali, Poppy Daniels gibi isimlerle düetlere yer verdikleri albümün turne rotasına İstanbul’u da ekleyen NK-OK ve Mr DM, 5 Ekim akşamı Babylon’da vereceği konserle 34. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak.

REKLAM TÖZ & Hezarfen Ensemble “Töz II” 5 Ekim 2024 // Arter Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’den oluşan TÖZ Trio, ilk albümünü 2018’de yayımlamıştı. Sonrasında kolektif üretimi önceliklendirerek çıktıkları yeni yolculukları, çağdaş müziğin üretken topluluğu Hezarfen Ensemble ile bir müzikal birlikteliğe evrildi. Üçlünün alışkın olduğumuz mükemmel dinamiğini Hezarfen Ensemble’ın geniş renk yelpazesiyle buluşturduğu Töz II albümü, caz ve klasik müzik unsurlarını bir araya getiriyor. Ulrich Mertin ve Michael Ellison’ın 2010’da Türkiye’de hayata geçirdiği Hezarfen Ensemble, kültürlerarası alışverişi çoğaltan sanatsal projeler ile çeşitli kültürel ve geleneksel kavramlara yöneliyor. Topluluk, uluslararası üne sahip şeflerle iş birliğiyle düzenlediği atölyeler aracılığıyla yeni nesil müzisyenlere yol gösterici olma misyonunu da üstleniyor. TÖZ & Hezarfen Ensemble, “Töz II” ile 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 5 Ekim’de Arter sahnesinde.

REKLAM Aydın Kahya & Rustam Rahmedov Duo Aydın Kahya & Rustam Rahmedov Duo 9 Ekim 2024 // Akbank Sanat Vokalist Aydın Kahya ve orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov, duo performanslarıyla 34. Akbank Caz Festivali programında. Ankara doğumlu Aydın Kahya, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda üstün başarı ile tamamladığı eğitiminin ardından Prof. İlhan Baran ve Keisha Brown ile kompozisyon ve vokal teknikleri üzerine çalıştı. Diskografisinde Önder Foçan’ın Blue Note etiketli ilk Türkçe caz albümü Vocalists (1999) ve Tony Jones’un İstanbul Party (2006) isimli R&B albümü bulunmakta. Aşkabat’ta opera sanatçılarından oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rustam Rahmedov ise Türkmenistan Ulusal Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden Onur Öğrencisi olarak mezun olduktan sonra saygın piyano yarışmalarında elde ettiği derecelerle solist olarak başarısını perçinledi. 2023-2024 sezonu itibarıyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliği görevini sürdürmekte. Aydın Kahya & Rustem Rahmedov Duo, "The Best Movie Songs Of All Time” projesiyle 9 Ekim akşamı Akbank Sanat sahnesinde.

REKLAM Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble 10 Ekim 2024 // Akbank Sanat Amerikalı çok yönlü müzik insanı Kahil El’Zabar’ın 1974’te kurduğu Ethnic Heritage Ensemble, yıllar içinde değişen kadro ve formasyonlarla, hem Siyah müzik geleneklerinin köklerine temas ediyor hem de bu kanonda yeni patikalar inşa ediyor. Light Henry Huff, Kalaparusha Maurice Macintyre, Joseph Bowie ve Craig Harris gibi saygın müzisyenlerin de çeşitli dönemlerinde parçası olduğu Ethnic Heritage Ensemble, kuruluşunun 50. yılına denk gelen 2024’ü; Open Me, A Higher Consciousness of Sound and Spirit adlı albümle taçlandırdı. Koleksiyon, El’Zabar’ın orijinal kompozisyonlarını Miles Davis, McCoy Tyner ve Eugene McDaniels’ın zamanlar ötesi klasikleriyle birleştiriyor. Perküsyoncu, besteci, moda tasarımcısı ve Association of Creative Musicians'ın (AACM) eski başkanı Kahil El’Zabar, kariyerinin belki de en üretken dönemini geçiriyor ve 70’lerinde olmasına rağmen hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Ethnic Heritage Ensemble’ın 50 yıllık birikimini sahneye taşıyacak konser, 10 Ekim’de Akbank Sanat’ta.

REKLAM Takuya Kuroda 10 Ekim 2024 // Babylon Japonya’nın Kobe şehrinde dünyaya gelen trompetçi Takuya Kuroda; caz, soul, funk, post-bop, fusion ve hip hop unsurlarını, her daim yenilikçi duyulan bir yaklaşımla tek potada eritiyor. New York’ta tamamladığı caz eğitiminin ardından Kuroda’nın yolu, vokalist ve besteci José James ile kesişti ve onunla beraber yaptığı kayıtların ardından şehrin müzik sahnesinin aranan figürlerinden birine dönüştü. DJ Premier’in BADDER grubu ve Akoya Afrobeat gibi oluşumların parçası olan Takuya Kuroda, 2010’dan bu yana yayımladığı yedi albümle Concord, Blue Note, P-Vine ve First Word gibi plak şirketlerinin kataloglarına adını yazdırdı. Altı parçadan oluşan son albümü Midnight Crisp, müzisyenin müzikal yolculuğunun çeşitliliğini bir kez daha ispatlayan sürükleyici bir kayıt. 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Babylon’da sahne alacak Takuya Kuroda’ya Corey King, Lawrence Fields, Rashaan Carter ve Adam Jackson’dan oluşan orkestrası eşlik edecek.

REKLAM Adi Oasis Adi Oasis 12 Ekim 2024 // Babylon Bir koroya katıldığı 5 yaşından itibaren hayatının her aşamasında sahnede olan Adi Oasis’in parçaları soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyiciyi ayağa kaldırıyor. Karayipler göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelen müzisyen, öğrencilik yıllarının ardından New York’a yerleşti ve kariyerini burada şekillendirdi. Aralarında Gilles Peterson, Lenny Kravitz, Thundercat ve Anderson .Paak’ın yer aldığı pek çok müzisyenle dünyanın dört bir yanında sahne alan Adi Oasis, 2018’den beri solo üretimlerini sürdürüyor. Yüksekte uçan vokalleri, sımsıkı groove’a tutunan basları ve retro-fütüristik prodüksiyon anlayışıyla parlayan son albümü Lotus Flower’ı şu sözlerle tanımlıyor: "Tematik olarak yeni albümüm korkusuz, ancak savunmasız ve bir yandan da daha politik. Çünkü ben bir Siyah kadın göçmenim ve bunlar benim gerçeklerim." İlk İstanbul konserini Akbank Caz Festivali kapsamında verecek Adi Oasis, 12 Ekim’de Babylon’da.

REKLAM Brad Mehldau Trio Brad Mehldau Trio 12 Ekim 2024 // Cemal Reşit Rey Konser Salonu Çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, 1980’lerin sonlarından bu yana caz geleneklerini ayrıksı uçlarla buluşturduğu benzersiz bir yol çizdi. Kendisi her şeyden önce, spontane bir fikirden doğabilecek sürprizlere değer veren bir doğaçlamacı. Aynı zamanda müziğin biçimsel mimarisine karşı da derin bir hayranlık duyuyor ve bu da çaldığı her şeyi etkiliyor. The New York Times; Joshua Redman, Pat Metheny, Ambrose Akinmusire, Kurt Elling, Mark Guiliana gibi farklı ekol ve dönemlerden müzisyenlerle üretimler yapan Mehldau’yu “Geride kalan 20 yılın en etkili caz piyanisti” sözleriyle tanımlıyor. Basta Felix Moseholm ve davulda Jorge Rossi’nin yer aldığı trio’suyla Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak Brad Mehldau, 12 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

Antonio Sánchez Quartet ft. Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming 13 Ekim 2024 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Meksikalı davulcu Antonio Sánchez, gençlik yıllarından bu yana ülkesinin Latin, caz ve rock sahnesinde pek çok müzisyen ve grupla iş birlikleri yaptı. 18 yılda 9 albüme birlikte imza attığı Pat Metheny’nin orkestrasının en değerli üyelerinden biri olan Sánchez, bugüne dek dört Grammy Ödülü kazandı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri, Alejandro González Iñárritu’nun 2014 tarihli Birdman filmi için bestelediği müzikler elbet. Bol konuklu son albümü SHIFT (Bad Hombre Vol. II) ise tüm enstrümanlarını çalıp prodüktörlüğünü de bizzat üstlendiği bir kayıt. Günümüzün heyecan yaratan virtüözlerinden biri olan Antonio Sánchez, Akbank Caz Festivali’ne saksafonda John Scofield’in “eşi benzeri yok” sözleriyle tanıttığı Seamus Blake, piyanoda solo kayıtlarının yanı sıra Pat Metheny, Miroslav Vitous, Dave Liebman, George Garzone gibi isimlerle de üreten Aydın Esen ve basta ABD doğaçlama sahnesinin gediklilerinden ve en özgün seslerinden biri olan Orlando le Fleming’den oluşan dörtlüsüyle konuk oluyor. Konser, 13 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.