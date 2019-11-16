EPDK, her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe günü olağan toplantısını yaptı. Toplantıda, elektrikten akaryakıta uzanan enerji sektörüne ilişkin bir dizi konu konuşuldu ve bazıları karara bağlandı. Bunlardan biri de kısaca DAKİS olarak anılan “Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemi”ne ilişkin karar oldu. Kararın, birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

SİSTEM NE GETİRİYOR?

Peki, bu sistem ne öngörüyor ve tüketici için ne getiriyor? Türkiye, Avrupa Birliği’nin (AB) de normları çerçevesinde piyasada kullanıma sunulan akaryakıtı gerek yasallığı, gerekse de kalitesi yönünden her aşamasıyla izlemeyi öngören bir sistem hedefliyor. Bu sistemin ilk aşaması olan AKİS, önceki yıllarda uygulamaya girdi. AKİS ile bayilerdeki akaryakıt, gerek marker gerekse de kalite açısından sıkı biçimde takip ediliyor ve izleniyor.

EPDK’nın, perşembe günü aldığı kararla, izleme sistemi genişletiliyor. DAKİS’le birlikte, rafineri dahil depolama tesislerindeki akaryakıttan da belli aralıklarla, tesadüfi usulle numune alınacak. Örneğin, bu kapsamda bin tank varsa, en az 200’ünden örnek alınacak.

Ürün, analize tabi tutulacak. İlk adımda, yasal olup olmadığını gösteren marker ölçümü yapılacak. Akaryakıtın, teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere ve aranan kalite standartlarına uygun olup olmadığı araştırılacak. Piyasaya, ulusal ölçekte belirlenen kalite ve standartta akaryakıtın sunulması hedefleniyor.

“EN UCUZDAN ALIN”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AKİS kapsamında yaptığı bir açıklamada, şunları kaydetmişti: “Bugün Türkiye'de 12 bin 907 akaryakıt istasyonu var ve hepsi lisanslı. Lisanslı olan akaryakıt istasyonundan hangisi bir kuruş veya iki kuruş daha ucuz satıyorsa oradan akaryakıt alınmasını tavsiye ediyoruz. Biz de yerleşmiş bir söz vardır. ‘Pahalıdır vardır hikmeti ucuzdur vardır illeti’ şeklinde. Vatandaşlarımız bu sözü akaryakıt alırken kesinlikle düşünmesinler. Çünkü EPDK olarak akaryakıtın güvenliğinden sorumluyuz ve sıkı takipteyiz. Biz bunu iddia ile söylüyoruz kalite açısından hiçbir fark, hiçbir sorun yok.”

AKİS ile ortaya çıkan tablonun gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, “Bu sonuç büyük bir emek ve mücadelenin sonucudur. Bu başarıda emeği geçen Türkiye Cumhuriyetinin tüm kurum ve kuruluşlarına, Başbakanlığımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, protokolcü kuruluşlara teşekkür ederiz. Artık kaçakçılık akaryakıt sektörünün gündeminden çıkmıştır” demişti.