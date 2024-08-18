Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Kışehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına daldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken kaçan sürücü aranıyor.
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Kırşehir'de otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
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Mustafa Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı.
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İstasyonda kısa süre panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı.
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Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilin pompaya çarptığı görüldü.
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Kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.