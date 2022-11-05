Akaryakıt fiyatları ile 5 Kasım 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt zammı ve indirimi var mı?

Zam pompaya yansıdı! 5 Kasım Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!

Akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak değişim gösteriyor. 1 Kasım günü itibarıyla benzin fiyatlarına gelen 71 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 4 Kasım gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz ve benzin fiyatlarına yapılan zam pompa fiyatına yansıdı. İşte, 5 Kasım akaryakıt zammı sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları...

ABONE OL