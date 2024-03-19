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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de yamaç paraşütü yaparken kayalıklara çarpan akademisyen hayatını kaybetti

        Evli ve 1 çocuk babasıydı... Akademisyenin feci ölümü!

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen 57 yaşındaki Mehmet Faik Şenergin, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Şenergin'in ölümüyle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 08:45 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:39
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        Akademisyenin feci ölümü!
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        Balıkesir'de olay, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin (57), kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi olan Şenergin, ağır yaralandı.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

        Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        10 YILDIR YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPIYORDU

        İHA'da yer alan habere göre Şenergin’in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Merhum Şenergin’in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri, elektrik mühendisi arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

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