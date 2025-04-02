Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!

Türkiye’de yıllardır yapılan telefon dolandırıcılığı tuzağına iki yeni kurban daha düştü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y. adlı kadın 12 Şubat günü cep telefonuyla arandı.

Bu organize suç örgütüne yönelik gizlilik içinde operasyon yapılacağını belirten dolandırıcılar, akademisyene, "Senin banka hesabında veya evde bulunan ne kadar para, döviz, ziynet eşyası varsa bize ver. Operasyon sürecinde güvene alacağız. Operasyon sonrası paralarınızı geri vereceğiz" dedi. Bu telefon görüşmelerine inanan A.Ş.Y, 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1 milyon 500 TL parasını sokak ortasında dolandırıcılara teslim etti.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, akademisyen A.Ş.Y.’ye organize bir suç örgütünün, kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak çeşitli eylemlerde bulunacağı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Parayı sokak ortasında alan dolandırıcılar kısa bir süre sonra kayıplara karıştı. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan akademisyen kadın soluğu poliste aldı.

İKİNCİ KADIN DOLANDIRILDI

Yapılan şikayet üzerine polis çalışma başlatırken bu olaydan bir hafta sonra, bu kez Kadıköy’de 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. adlı bir kadın aynı yöntemle bin dolar, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin TL'yi para verilen hesaba göndererek dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu iki olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Polis ekipleri önce paranın verildiği noktalardaki güvenlik kamerası görüntülerini elde etti. Görüntülerde, mağdur kadınlardan birinin parayı verdikten sonra dolandırıcıyı takip ettiği, dolandırıcının da kendisini takip etmemesi için uyardığı belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Görüntüler, telefon kayıtları ve banka hesapları üzerinden çalışma yapan polis ekipleri her iki olayda yer alan şüphelileri tespit etti. Çalışmalarda her iki olayda eldencilik yapan 30 suç kaldı bulunan 32 yaşındaki M.K., ziynet eşyasını dolara çeviren 52 yaşındaki D.D., olaydan birkaç gün sonra yakalandı.

Devam eden operasyonda olaya karıştığı belirlenen 9 suç kaydı ile 9 yıl 14 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. adlı kişi de bir süre sonra yakalandı. 3 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.