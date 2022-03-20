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'Akademi Türkiye'nin yıldızı Pınar Aydın: Yol gösterenim yoktu!

'Akademi Türkiye'nin yıldızı Pınar Aydın: Yol gösterenim yoktu, vazgeçtim!

'Akademi Türkiye' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Pınar Aydın'ın artık gözlerden uzak bir yaşamı var. Yarışma sonrasında müzik dünyasında tutunamayan Aydın, "Benim şansım iyi gitmedi. Yol gösterenim yoktu. Doğru kişilerle, doğru işler yapamadım. Sonunda da vazgeçtim." dedi

20.03.2022 - 07:50 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı. 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.

  • Müziğe olan tutkusunu her defasında dile getirse de Aydın'ın bu serüveni uzun soluklu olmadı. Müzik dünyasında aradığını bulamasa da 'Akademi Türkiye'deki başarısı onu oyunculuğa sürükledi. 'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla sakin bir yaşam sürüyor. Bir dönemin ünlü ismi ile hem geçmişi hem de bugünlerini konuştuk.

  • 'Akademi Türkiye' ile hayatımıza girdiniz. Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

    Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim (Harun Ovalıoğlu) eski profesyonel kaleci. Beraber BFKA'yı (Bireysel Futbol Kaleci Akademisi) kurduk. Eşim eski takım arkadaşı ve çok sevdiğimiz ağabeyimiz İsmail Güney ile birlikte geleceğin kalecilerini yetiştiriyor, ben ise BFKA'nın sosyal medyasını yönetiyorum. Bunun dışında bireysel olarak e-ticaretle uğraşıyorum. Yurtdışı pazarında ilerlemeye çalışıyorum. Evde çalışmak benim için daha rahat oluyor. Çünkü çocuklarım Ayaz 6 yaşında, Berk ise 2 yaşında.

  • Giresun'a yerleşmişsiniz...

    Eşim zaten Giresunlu. Yazları tatile geliyorduk. Benim baba tarafım Karadenizli ama Giresun'u daha önce görmemiştim.. Karadenizi eşimle beraber öğrenmiş oldum aslında. Gelip gittikçe de yerleşmeye karar verdik. Aslında ben istedim diyebilirim.

  • Büyük bir şehrin ardından Giresun'da yaşamak nasıl?

    İstanbul'un yoğunluğundan sonra sakinlik iyi gelmişti başlarda ama zaman zaman aramıyor değilim. Burası çok güzel ama İstanbul'daki olanaklara sahip değiliz. Yazları keyifli, tatil aramazsınız ama kışları zaman geçirecek alternatifler pek yok.

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