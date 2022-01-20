AK Partili Çelik'ten Akşener'e tepki: İftira

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılacağı iddialarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır" dedi.

AK Partili Ömer Çelik Twitter hesabından, İYİ Parti lideri Akşener'in dün Meclis grup toplantısında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Terörist başının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

Sayın Akşener’in “terörist başının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır."