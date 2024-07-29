AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok

AK Parti Kars Milletvekili Çalkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çalkın, "Siyonist, katliamcı, bebek katili İsrail önce gitsin elindeki masum kanının hesabını versin. Soykırımcı Netanyahu, sonunun Hitler gibi olmasından kurtulamayacaktır." diye konuştu.

Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığına dair yalan haberlerin organize şekilde dolaşıma sokulduğuna dikkati çekti. Çalkın, "Zeybek de bizim, horon da bizim, halay da bizim. Halaylarımızı provokasyona alet etmeyin." dedi.

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AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'nin değerlerine sahip çıktığını, Kürtler kendi dillerini özgürce kullansın diye devrim niteliğinde adımlar attığını ve tüm bu adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini anlatan Çalkın, "Biz, Kürtçe'nin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, terör örgütünün marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katiline övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz." ifadesini kullandı.

"NE HALAY YASAK NE DE DÜĞÜN"

"Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok." diyen Çalkın, DEM Parti'nin Kürt halkını temsil etmediğini; Kürt halkının inancı, kültürü ve değerleriyle bir alakasının bulunmadığını söyledi.