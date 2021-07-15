“Öcalan TRT’ye değil, TRT Kürdi’ye çıktı”

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TRT’te yapılan atamalar nedeniyle TBMM Genel Kurul’da tartışma çıktı. Konuya ilişkin konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Düne kadar vatan haini Öcalan’a karşı ve kalleşler sürüsü PKK’ye karşı methiyeler düzen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek. Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan’a TRT’de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın” dedi.

Türkkan'a yanıt veren AK Partili Bülent Turan ise "Her bir arkadaşımız kıymetlidir" diye konuştu.

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına ilişkin de konuşan Turan, "Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı" diye konuştu.

"TÜRKÇE ALTYAZI BİLE VERİLMEDİ"

Turan'ın bu sözlerinin ardından muhalefet sıralarından gülüşmeler geldi. Turan konuşmasında, "Ne zaman 'TRT' dense ne zaman bir siyasi polemik olsa dönüp grubumuza karşı 'Vay, Öcalan’ı çıkardınız! Osman Öcalan’ı çıkardınız' diye ithamda bulunmanızdan artık gına geldi, bu dilinize pelesenk oldu. Nedir bu mevzu? Hiç buna bakmadan, ayrıntısını incelemeden bu kadar ağır ithamı biz hak etmiyoruz Sayın Başkanım. Bakınız, Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı, bu bir. TRT Kurdîye çıktı ve konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi ve o konuşmada" dedi.

Turan, "Sayın Başkan 'TRT Kurdî' deyince gülüyorlar ya, gülsünler; biz ne yaptığımızı biliyoruz. TRT Kurdî Kürtçe yayın yaparak Kürtçe'den başka dil bilmeyen vatandaşlarımıza terör örgütünün nasıl bir melanet olduğunu anlatan bir kanal. Öcalan’ın konuşmasını elime aldım, şimdi çıkardım, siz de bakın lütfen. Ne demiş diye baştan aşağı bakıldığında, bu adam ısrarla bu örgütün Kürtlere zarar verdiğini söylüyor; yapmış olduğu konuşmada ısrarla Kandil’in meşruiyetini kaybettiğini söylüyor; ısrarla YPG’yi, PKK’yı lanetliyor. Adam özür diliyor âdeta, pişmanlık duyuyor âdeta" ifadelerini kullandı.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Öcalan değil, çok sayıda terör örgütüne gitmiş ama pişmanlık duymuş kişi çıktı o televizyona. Hatta 14 yaşında bir kızımız, terör örgütüne gidip pişman olduktan sonra o konuşmalarında, annesi, Diyarbakır Annelerinden, bunu görerek teslim aldı, yani büyük bir hayra vesile oldu. Altını çiziyorum: Öcalan’ın çıkması değil, Öcalan’ın ne dediği önemli. Siz bundan niye rahatsızsınız, onu anlamıyorum ben. Eğer bir terör örgütü mensupluğu yapmış, sonradan da yaptığı işin ne halt olduğunu görmüş, pişmanlık duymuş, gelip de 'Yapmayın, bu örgüt yanlış' demişse, 'Kızlara tecavüz ediliyor, erkekler dağa kaçırılıyor' demişse bundan niye rahatsız oldunuz? Osman Öcalan’ın diğer kanallara çıkmasını söylemeyip de sırf TRT’yi kullanıyor olmanın da hangi anlama geldiğinin altını çizmek istiyorum. Bakınız, şimdiye kadar 'Osman Öcalan çıktı' derken bu arkadaşlarımızın bir kez olsun, 'YPG terör örgütü değildir' diyen genel başkana ağzını açmamasının da altını çiziyorum. Aynı şekilde 'Osman Öcalan TRT’ye çıktı, TRT bunu niye çıkardı?' diyen arkadaşlarımızın 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlerden kahvaltı randevusu beklemesinin altını çiziyorum. O yüzden diyorum ki Sayın Başkan: Hilal Kaplan ve diğer yönetim kurulu üyeleri… Yeni dönemde Osman Öcalan’ın TRT’de yemek programı yapmayacağından eminim ama siz Demirtaş’la kahvaltı yaparsanız bunun magazin programlarında sunulacağından da aynı şekilde eminim Sayın Başkan."