Koronavirüs tedavisi gören AK Partili Emin Akbaşoğlu, Twitter'dan iyileşerek taburcu olduğunu duyurdu.

Akbaşoğlu, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk... Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşâAllah..." dedi.