İHA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Covid-19 ile mücadele kapsamında dağıtılan maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye, doğaya ve halk sağlığına risk oluşturmaması için belirli noktalara tıbbi atık kutuları koymaları talimatını verdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin imzası ile AK Parti Belediye Başkanlarına gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 ile ulusal bir mücadele içerisindeyiz. Pek çok Avrupa ülkesinin sağlık sektörü iflas etmiş durumdadır. Tıbbi malzeme eksiliği yüzünden ülkeler birbirlerinin kargolarına el koymaktadır. Hal böyleyken son 20 yılda yaptığı yatırımlarla Türkiye; dünyanın en güçlü sağlık altyapısına sahiptir. Devletimiz zamanında atılan adımlarla gerek doktor gerek sağlık personeli gerekse tıbbi ekipman anlamında örnek bir durumdur. Bunun yanı sıra dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarının kapısına kadar ulaştırmaktadır. Nihayetinde maskeler kullanıldıktan sonra tıbbi atık mahiyetindedir. Bu çerçevede gelişigüzel doğaya ve çöplere atılan maskeler hem çevreyi hem doğayı hem de halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu noktada, Covid-19 ile mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan AK Belediyelerimizden beklentimiz; maskelerin güvenli bir şekilde atılacağı tıbbi atık kutularının ivedi bir şekilde şehirlerimizde yerini almasıdır. Covid-19 ile mücadelenin aksamaması adına tıbbi atık kutularının hızlı bir şekilde hizmete sunulması, bunların güvenlik şartlarını sağlayan personel tarafından sıklıkla toplanması ve akabinde uygun bir şekilde bertaraf edilmesi elzemdir. Bu noktada gereğinin yapılmasını bilgilerinize rica ediyorum. AK Belediyelerimize bu zamana kadar yaptıkları muazzam çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, siz değerli başkanlarımıza çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.”