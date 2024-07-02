AK Partide doğurganlık hızındaki azalmaya ilişkin çalıştay düzenlendi

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın​​​​​​​ açılış konuşmasını yapan Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, çalıştayda ülkedeki demografik değişim kapsamında, özellikle doğurganlıkta yaşanan azalmanın nedenleri ve muhtemel sonuçları ile çözüm önerilerini değerlendireceklerini aktardı.

Doğurganlığın azalmasının, ülke ve milletin geleceği adına kritik önem arz ettiğini belirten Kaya, "En üst düzeyde gerek söylem ortaya koyan, gerekse çözüm adına gerekli yasal değişiklikleri yapan bir siyasi kadroyuz." dedi.

"GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM ANLAYIŞINA ÇOK DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

AK Parti'nin iktidar olduğu günden itibaren aile yapısını güçlendirmek ve kadının çalışma hayatının aile düzeniyle birlikte devam ettirilmesini sağlamak için bir çok uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Kaya, şunları söyledi:

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en düşük doğurganlık oranıyla karşı karşıyayız. Demokrafik değişim perspektifinde doğurganlık hızının azalmasını tek başına, nüfus artışının durması hatta gerilemesi meselesi olarak değerlendiremeyiz. Zira bu gerilemenin temelinde yatan nedenler, bunların kapsamı ve tehdit ettikleri temel insani ve milli değerlerdeki zaaflar çok daha büyük savrulmalara yol açabilecek nitelikte."