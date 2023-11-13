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        Haberler Gündem Ankara AK Parti, yerel seçim aday adayı başvurularını erteledi

        AK Parti, yerel seçim aday adayı başvurularını erteledi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:53
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        AK Parti, yerel seçim aday adayı başvurularını erteledi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır” dedi.

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