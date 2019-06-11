AK Parti ve CHP'den askerlik sistemi açıklaması

11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yeni askerlik sistemini yorumladı. AK Partili Özkan, kanunun yasalaşması sonrası askerlerin terhisi konusunda, "233 bin askerin tamamı terhis edilmiyor. Bütün planlamalar yapıldı. Terhis olacak erin yerine görev yapacak askerlerin planlaması da yapıldı. Böyle bir dönemde hiçbir zafiyet söz konusu olmayacak şekilde, TSK'ya güç katacak şekilde planlamalar yapılmıştır" dedi. CHP'li Özkoç ise, "Bütünüyle desteklenmesi çok mümkün olmuyor. 45'inci madde çok önemli ama biz 5'inci madde üzerinde duruyoruz. Terhis durumu sonrası kadrodaki azalma endişe verici" ifadelerini kullandı.
AK Partili Cahit Özkan ile CHP'li Engin Özkoç, Meclis'e gelen yeni askerlik sistemine ilişkin Habertürk'ten Saliha Çolak'ın sorularını yanıtladı.
İŞTE YENİ ASKERLİK TEKLİFİNİN TÜM METNİ
AK PARTİ'DEN 45'İNCİ MADDE AÇIKLAMASI
AK Partili Cahit Özkan şunları söyledi:
Neden ertelendi: Meclis'te bir süreç var. Kanun teklifi önce komisyona gelir, sonra genel kurula gelir. Partiler önerilerini sunar. Bu içtüzüğün ve Anayasa çerçevesinde süreç müsaade etmediği için bu konuda diğer partilerle prensipte uzlaşıldığı için bu haftaya ertelendi. Geniş bir mutabakatla Meclis'ten geçirmeyi planlıyoruz.
Teklife yönelik tereddütler: Bu yasa bugüne kadar Meclis'te grubu bulanan tüm partilerin kanun teklifleri değerlendirildi, TSK'nın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Tüm bakanlıkların etki analizini yaparak tüm görüşler toparlanarak bugüne geldi. Bu kanunda CHP'nin vermiş olduğu kanun teklifleri değerlendirildi. STK'ların talepleri, silahlı kuvvetlerin talep ve beklentileri göz önüne alınarak yapıldı. Yasa yürürlüğe girdiğinde herkesin kabul ettiği bir yasa olmayabilir. Olabildiğince uzlaşı sağlanan bir yasa olarak yürürlüğe girecektir. Taraf olan tüm görüşler dile getirilerek Meclis'e geldi. Kapalı grup toplantısında da görüşler dile getirildi. Ülkemizin çıkarına en uygun şekilde uzlaşı sağlayarak yürürlüğe sokacağız.
Askerlerin terhisi: Askerlik kanunuyla yapılacak bu düzenlemenin koruduğu menfaat, ülkemizin bütünlüğünü koruyacak, savunma anlamında güçlendirecek bir anlayışla dizayn edildi. TSK'da bir zafiyete yol açmaması düşünüldü. Bütün analizleri değerlendirdik ama öncelikli olan ülkemizin savunması. TSK'nın tüm verisi, bilgisi kamuya açık değil. Ülkemizin ihtiyacı nedir, ilgili bakanlıklardan değerlendirmeler alındı. Ülke savunmasında zafiyet olmayacak şekilde dizayn edildi. Yaklaşık 433 bin civarında askeri personel var. Şu anda silahlı kuvvetler içerisinde er olarak yapan 233 bin kişi var. 233 bin askerin tamamı terhis edilmiyor. Bütün planlamalar yapıldı. Terhis olacak erin yerine görev yapacak askerlerin planlaması da yapıldı. Böyle bir dönemde hiçbir zafiyet söz konusu olmayacak şekilde, TSK'ya güç katacak şekilde planlamalar yapılmıştır.
Askerlikten muafiyet yetkisi: Tüm partilerimiz bu hususta çalışmalarını hazırladılar. Genel hakkındaki görüşmelerde bu uzlaşı aranacak. Öncelikle bu tüm dünyada var olan bir düzenlemedir. Ceza infaz kanununda da benzer bir yetki verilmiştir. 1927 kanunda da aynı düzenleme var. Diğer partiler de tekliflerini sunarlar, sınırları çizilir ve bağlanır. Tamamen kaldırabiliriz ama devlet başkanının böyle bir yetkiyi kullanma hakkı varken, yarın çıkabilecek bir durumda mevcut düzenlemeyle bunu ortaya koyup genel düzenleyici bir yasa yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz.
CHP'DEN 5'İNCİ MADDE UYARISI
CHP'li Engin Özkoç ise şunları söyledi:
İtirazlar nedir: Kendi komisyonumuzda çalışmalara başladık. Bütünüyle desteklenmesi çok mümkün olmuyor. 45'inci madde çok önemli ama biz 5'inci madde üzerinde duruyoruz. Terhis durumu sonrası kadrodaki azalma endişe verici. Yüzde 70'leri kapsıyor. Ordunun mevcudu yüzde 30'lara inecek. Çok ciddi kanun hakkında konuşuyoruz. Türkiye'de tehdit unsuları ortadan kalktı mı? Ordumuzun gücünü yüzde 30'lara indiriyoruz. F-35'lerin tartışıldığı bir ortamda, kendi tank palet fabrikamızı Katar ordusuna vermeyi düşündüğümüz bir ortamda böyle bir coğrafyada ordu mevcudunu düşürmenin kaygı verici olduğunu düşünüyoruz. Bizim kaygılarımızı giderecek bir cevabı alamadık. 2021'lerde, 2022'lerde tamamlanabileceği söylenen bu eksikliğin, Türkiye herhangi bir durumda kalırsa nasıl bir tedbir aldık bu söz konusu değil.
Kademeli terhis olabilir mi: Biz kademeli bir terhis önerdik. Takviyelerimizi yaparak... Bu kadar zaaf içinde olmamız söz konusu olamaz. Bunu TBMM'de de söyleyeceğiz.
45'inci madde tartışması: Kıbrıs Savaşı'nda da 84 yılından bu yana bu madde var. O zamanki Türkiye'nin yönetim biçimiyle şu anki bir değil. O zaman kuvvetler ayrılığı vardı. Genelkurmay'ın uygun görüşü ve bakanlar kurulu kararıyla Cumhurbaşkanı böyle bir karar alabiliyordu. Biz bu konunun sıkıntılı olabileceğini söyledik. Biz karşı çıkmak için değil, güçlü olması için uğraşıyoruz. Biz genelkurmay başkanının uygun görüşü ve MGK kararıyla olabilir diyoruz. Bu kararı verecek MGK ve genelkurmay başkanıdır. Biz CHP olarak TBMM'de müzakere ederek bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Bu kanun çıkacaksa milletimizin bekası söz konusudur, böyle bir trajediyle kalmayacağımız bir düzenleme yapılmalıdır.
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