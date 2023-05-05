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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar...

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Siyasi hareket olarak çok seçime girmiş hareketiz. Cumhurbaşkanımızın da en çok önem verdiği konulardan birisi budur. Normal zamanlarda seçim yapıyormuş gibi çalıştığımız için o çalışmanın biraz daha vites yükseltilmiş halini yapıyoruz. Biz çok farklı bir teveccüh, ilgi ve alaka özellikle Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunu görüyoruz. Çeşitli illerden arkadaşlarımla da görüşüyorum. Onlar da aynı değerlendirmelerde bulunuyor. İktidarda iken oylarını yükseltmiş belki dünyadaki en istisnai hareketlerden bir tanesi. Bizdeki muhalefet de muhalefet iken oyunu düşürmüş. Buradaki sır yenilenme kabiliyetimiz. Yeni arayışların peşinde koşma faaliyetlerimiz. Bir proje bitince ikincisi, üçüncüsü nasıl olur deyişimiz. 11. katı yapmak için 9. katı yapmak zorundasınız.

"VATANDAŞ KAYBETMEZ SİYASİ PARTİLER KAYBEDER"

Bizim kazandığımız seçimlerde her zaman 'hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek' dedik. Siyasi partiler kaybeder, vatandaş kaybetmez. Cumhurbaşkanımız sık örnek veriyor. Biz bunu yaşadık, ders kitabı yoktu. Bulamıyorduk. O kitabı annem baştan sona el yazısıyla temize çekti ve ben oradan çalışıp, dersi geçtim. Şimdiki neslin bunu anlaması güç. Daktiloyu bilmesi gerekmez. Herkes içine doğduğu dünyayı başlangıç kabul eder, ondan sonrasına bakar. Siyaset de daha iyisini yaparım iddiasıyla ortaya çıkar. Siyaset geleceği satın aldırma, doğru yönetme sanatıdır. Bizim çocukluğumuzda 'Beyaz Gölge' diye bir tv dizisi vardı. Basketbol konuydu. Hepimiz basketçi olduk. 28 Ekim günü devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi. Aradan yıllar geçti bir 28 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti. Dünyadaki sözümüzü daha çok dinletmek, herkesin hayat standartlarını yükseltmek için bütün altyapının hazır olduğunu görüyorum. İstikbalin yüzyılı bizim için seçim sloganı değil. 20 yıldır siyasetin içindeyiz.

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