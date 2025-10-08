AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar...

REKLAM advertisement1

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Reform gündemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yapan Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için tıkanıklıkların aşılması ve güncellemeleri içeren “son derece iyi çalışılmış” bir siyasi paketin hazır olduğunu söyledi. “Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını siyasi gündemimize almaya başlayacağız” diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa konusundaki mesajının net olduğunu ifade etti. “Bu bütün devlet insanlarının gelecek nesile borcudur” sözleriyle sürece verdikleri önemi vurgulayan Çelik, bu konuda kurulan heyetin düzenli toplantılarla politik tutum belgesini tamamlama aşamasına geldiğini açıkladı.

"ASIL MEVZU PKK’NIN FESHİ VE SİLAHLARIN ORTADAN KALKMASIDIR"

Etrafımızdaki ülkelerde yeni kaos alanları oluşturulmaya çalışıldığını belirten Çelik, “Terörsüz Türkiye ile Terörsüz Bölge hedefi birbirinden ayrı düşünülemez” dedi ve asıl mevzunun PKK’nın feshi ile silahların ortadan kalkması olduğunu vurguladı. Devlet kurumlarının teyakkuz halinde bulunduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanımız net talimatlarla kurumları görevlendirmiştir; sürecin hassasiyetle sürmesi gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu. TBMM’deki komisyonun PKK’nin feshi ve silahların bırakılması için bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Çelik, “Silahların bırakılması kesintisiz olmalı. Hem siyasetin hem de kurumların bakacağı alan, bu sürecin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek şekilde devam edip etmediğidir” dedi. Bu sürecin tüm şube, unsur ve uzantılarıyla gerçekleşmesinin, bölgedeki Kürt vatandaşlar da dahil tüm halkların ipoteklerden arınmış biçimde geleceğe yürümesi anlamına geleceğini ifade etti. Terör örgütlerinin sürmesi için yapılan provokasyon girişimlerini gördüklerini söyleyen Çelik, Cumhur İttifakı’nın iradesinin net olduğunu vurguladı.

REKLAM "İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI KAYDA GEÇİYOR" Sumud filosuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduğunu ve yurda getirildiklerini hatırlatan Çelik, filonun “insanlık dışı muameleye karşı insan haysiyetini koruma iradesi” olduğunu söyledi. İsrail’in haksız ve hukuksuz biçimde şiddet uygulayarak alıkoyduğu aktivistleri açlığa ve kötü koşullara mahkûm ettiğini ifade eden Çelik, bunun “insanlık dışı karakteri” bir kez daha gösterdiğini belirtti. Aktivistlerin hızla serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Çelik, “Bu hukuksuzlukların hepsi kayda geçiyor” dedi. "İSRAİL'İN YANINDA DURMAK UTANÇ VESİLESİDİR" “Gönderdiğimiz uçak pek çok ülkeden aktivisti yurda getirdi; onlara en güçlü şekilde sahip çıkacağız” diyen Çelik, Birleşmiş Milletler toplantısında görüldüğü üzere artık İsrail’in yanında durmanın “utanç vesilesi” haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylardır yaptığı çağrıyla uyumlu şekilde, Filistin devletini tanıyan ve başkenti Doğu Kudüs, toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak varlığını savunan ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını, bu sürecin daha ileri noktalara taşınmasını umut ettiklerini kaydetti.

"NETANYAHU BARIŞA DÜŞMANLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ" Çelik, “Başkan Trump’ın planı çerçevesinde önce ateşkesin, ardından kalıcı barışın sağlanması hedefleniyor; Türkiye de o toplantıda” dedi. Hamas’ın barış odaklı ve diplomasi boyutu güçlü cevabının “takdire şayan” olduğunu ifade eden Çelik, bu cevabın ardından İsrail’in Gazze’ye yönelttiği yoğun bombardımanın ve sivillere yönelik saldırıların, “Netanyahu’nun barışa düşman bir tutum içinde olduğunu” bir kez daha gösterdiğini söyledi. "ASIL KONU FİLİSTİN'İN FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİDİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başından beri ortaya koyduğu entegre, tutarlı planın birçok devletçe benimsendiğini belirten Çelik, meselenin nihai çözümünün “başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, hür ve bağımsız bir Filistin devleti”nin tesisi olduğunu ifade etti. Ateşkesin ve barışın kalıcı olması için Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgününün söz konusu olamayacağını kaydeden Çelik, “Asıl konu Filistin’in Filistinliler tarafından yönetilmesidir. Bunun dışındaki seçeneklerin her biri Netanyahu’nun katliamcı politikalarına hizmet eder” dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE MESAFE ALINDI" Müzakerelerde henüz nihai aşamaya gelinmese de mesafe alındığını söyleyen Çelik, “MİT Başkanımız orada. Uygun aşamaya gelindiğinde ilerleyen saatlerde açıklama yapılabilir; hızlı bir ateşkese ulaşılması ve Gazze’ye yardımların engelsiz şekilde akması hedefleniyor” diye açıkladı. Etrafımızda aylardır süren görünür ve görünmeyen gelişmelerin, Terörsüz Türkiye ile Terörsüz Bölge süreçlerinin iç içe ve ayrılmaz olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, “Bazı devletlerin örtülü faaliyetlerle süreci sabote ederek akamete uğratmaya çalıştıklarını net biçimde görüyoruz” dedi ve Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla tüm kurumların teyakkuz halinde görevlendirildiğini vurguladı. "MUHALEFETİN TUTARLI BİR PARAGRAFI BİLE YOKTUR" Muhalefetin “Cumhur İttifakı’nda çatlak” beklentisiyle siyaset üretmeye çalıştığını savunan Çelik, Türkiye bölgesel krizlere etkili cevaplar verirken muhalefet partilerinin herhangi bir konuda “tutarlı, iki paragraf yan yana koyulabilecek bir görüş bile” ortaya koyamadığını söyledi. “Ya bizim zaten yaptıklarımızı tekrar ediyorlar ya da Türkiye’ye yol aldırmayacak flu alanlarda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN DEĞERLERİ KONUSUNDA PAZARLIK SÖZKONUSU DEĞİLDİR" Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüksek güven ve destek verdiğini ifade eden Çelik, “Cumhur İttifakı’nın ilkeleri başından beri nettir. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda pazarlık söz konusu değildir” diye vurguladı. Komisyonlarda farklı görüşlerin ifade edilebileceğini belirten Çelik, “Gündem bellidir: PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması” dedi. "PARTİLERİN KURUMSAL REFLEKSLERİ OLABİLİR" Cumhur İttifakı’na “çatlak” yakıştırmaları üzerinden fırsat bekleyen muhalefete cevap veren Çelik, AK Parti ve MHP’nin farklı siyasi geleneklere sahip iki ayrı parti olduğunu, belli konularda farklı değerlendirmelerin olabileceğini söyledi. “Biz bu farklılıkların yeri geldiğinde politik çatlağa dönüşmesine müsaade etmedik” diye konuştu. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yöndedir; partilerimizin kurumsal refleksleri de böyledir” ifadesini kullandı. "İTTİFAKTAKİ YÜKSEK MEKANİZMA: SAYIN CUMHURBAŞKANI VE SAYIN BAHÇELİ'NİN İRADESİDİR" Cumhur İttifakı’nın farklılıklarını daha büyük politik güç üretmek için değerlendirdiğini söyleyen Çelik, “Diyelim belli bir konuda iki parti arasında farklı değerlendirme oldu; buradaki en yüksek mekanizma Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli arasında düzenli yapılan istişarelerdir” dedi. Günün sonunda ortaya çıkan büyük iradenin Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin ortak duruşuyla şekillendiğini dile getirdi.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN SÖZLERİ ABD Büyükelçisi’nin SDG ile görüşmesinin içeriği ve niteliğinin önemli olduğunun altını çizen Çelik, “SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması ve Suriye’de tek devlet prensibinin korunması yönünde mesajlar veriliyorsa bunu olumlu karşılarız” dedi. Bunun dışındaki yaklaşımları olumlu bulmadıklarını ifade eden Çelik, “Şu ana kadar SDG’nin 10 Mart anlaşmasının maddelerini yerine getirmek için attığı bir adım yok; anlaşma teorik bir egzersiz konusu olmamalı” diye uyardı. SDG’nin süreçten firar etmeye çalıştığını ve bu tavrın bölgede istikrarsızlık isteyenlerin ajandasıyla yan yana geldiğini belirten Çelik, bu çerçevede olumsuz yaklaşımlara izin vermeyeceklerini kaydetti. "SEÇİM KAYBEDİNCE KRİZ ÇIKARMANIN TELİF HAKLARI CHP'DEDİR" CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına cevap veren Çelik, siyasi meşruiyetin temelinin milletin verdiği yetki ve anayasal düzen olduğunu söyledi. “Halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ve girdiği her seçimi kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımızı gayrimeşru ilan etmeye kalkmak siyasi tarihimizde yeri olmayan bir tavırdır” dedi. “Seçimi kaybedince kriz çıkarmanın telif hakları CHP’nindir; dün Menderes, Demirel, Özal, Erbakan’a ‘diktatör’ dediler” ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle işbaşına gelmiş en tecrübeli liderlerden biri olduğunu, Biden, Obama ve Trump’la çalıştığını hatırlattı. “Sayın Özgür Özel siyasi meşruiyet tartışması açarsa bu tartışmanın ilk inciteceği kişi kendisi olur” sözleriyle cevap verdi.

"YÜKSEK AKIL, ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM" “Sürecin sahibi vatandaşlarımızdır; hepimiz millet iradesi sayesinde varız” diyen Çelik, hiçbir siyasi partinin kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası gibi görmemesi gerektiğini belirtti. Yüksek siyasi aklın ve çözüm odaklı yaklaşımın entegrasyon gerektirdiğini ifade eden Çelik, “Kurallara uymak her zamankinden daha önemlidir; bir aşırılık olduğunda onu dengelemek için başka bir aşırılık doğar” sözlerini dile getirdi. TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ALFABE Türk dünyasının ortak alfabe başta olmak üzere ekonomiden kültüre uzanan çok boyutlu alanlarda giderek konsolide olduğunu söyleyen Çelik, istişari nitelikteki toplantıların karar toplantılarına dönüştüğünü açıkladı. Önümüzdeki dönemde ortak askeri istişareler ve tatbikatların yoğunlaşacağını ifade eden Çelik, bunun “ortak ordu” gibi değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. FOTO: AA