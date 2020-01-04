AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Irak'ta şehit olan Berkay Işık'ın cenazesine devlet erkanından ve TSK'dan katılım olmadı şeklinde yapılan haberi 'provokatif' olarak nitelendirdi ve şunları ifade etti:

"şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır".