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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırgan siyasetçileri boykot edecek | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırgan siyasetçileri boykot edecek

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e tepki: "Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:29
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        'Vatandaş sahte siyaseti boykot edecek'
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

        CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir. Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir.

        ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        2 Nisan'daki boykot çağrısına destek veren CHP Lideri Özgür Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir” ifadelerini kullanmıştı.

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