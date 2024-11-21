AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mahkemenin 'İsrail' kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın tutuklanma emri çıkarmasının ardından bir açıklama yaparak, "Bu karar insanlık adına verilmiş bir karardır" dedi. Kararın ardından İsrail yetkililerinin mahkemeye 'antisemitizm' suçlamalarına ise, "Soykırımı örtbas etme çabası" cevabını verdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında 'savaş suçu' suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarmasının yankıları sürüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın insanlık değerlerini koruma adına verilmiş bir karar olduğunu vurguladı.
Çelik'in yazılı açıklaması şöyle:
"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.
Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.
Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır."
"İsrail'e dokunuldu"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yayımlayarak, "Dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunuldu" dedi.
Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:
"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Gazze’deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır.
Uluslararası Adalet Divanı’nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail’e dokunulmuştur."