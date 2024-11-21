AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mahkemenin 'İsrail' kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karar

Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.



Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.



Bu kararı antisemitik olarak…