        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail saldırısına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail saldırısına ilişkin açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yayımladığı mesajında "Bu saldırı, İsrail'in barışa duyduğu nefretin bir göstergesidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 21:02
        
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

        Çelik, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."

        ALA: İSRAİL'İN BARIŞA DUYDUĞU NEFRETİN GÖSTERGESİ

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yayımladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Türkiye olarak, İsrail’in Katar’ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır. Bu saldırı, İsrail’in barışa duyduğu nefretin bir göstergesidir. Ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakere heyetini hedef almak, İsrail’in diplomasiye, arabuluculuğa ve nihayetinde barışa açtığı savaşın yeni ve tehlikeli bir safhasıdır. Bu, bölgesel istikrarımıza yönelik bir eylemdir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hukuk tanımaz yayılmacılığı karşısında seyirci kalmaya daha fazla devam edemez. Somut, ağır ve acil yaptırımlar kaçınılmaz hale gelmiştir.

