AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırısını kınadıklarını duyurdu.

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Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.



Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.



Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku,… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 26, 2024

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.

Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir.

Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."