        Haberler Dünya Ortadoğu AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’in tanınması anlamlı ve güçlü bir cevaptır | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’in tanınması anlamlı ve güçlü bir cevaptır

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevap" olarak nitelendirdi. Çelik, daha çok ülkenin Filistin'i tanımasının "insanlık değerlerine sahip çıkanların sesinin duyulması" anlamına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "tarihin doğru tarafında yer almak" olarak nitelendirerek, "insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım" şeklinde değerlendirdi

        Giriş: 21.09.2025 - 19:29 Güncelleme: 21.09.2025 - 21:27
        Çelik: Filistin'in tanınması anlamlı ve güçlü bir cevaptır
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada “İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır” diyen Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin artık “sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığı” olduğunu vurguladı.

        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın da “bir kere daha insanlık ittifakının sesi” olacağını ifade etti.

        YILMAZ: İNSANLIK DEĞERLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararını, bölgesel ve küresel barış için İsrail yönetiminin uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha etkili bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. “İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili bir şekilde cevap verilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

        Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, bunun “işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt” olacağını söyledi.

        Türkiye’nin tutumuna da değinen Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir” dedi.

