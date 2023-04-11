Seçim beyannamesinden ayrıntılar

AK Parti’nin seçim beyannamesinde ilk sırada “Afetlere Karşı Risk ve Kriz Yönetimi” başlığı yer aldı. Toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatlerin sıralandığı beyannamede kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı belirtildi.

Üniversiteli gençlere 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı ile cep telefonu ve bilgisayar alımında bir defaya mahsus vergi muafiyeti vaat edildi. Parti kapatma davalarının ve kararın TBMM’nin iznine bağlanmasını öngören vaat de dikkat çekti.

AK Parti Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar sloganı ile seçim beyannamesini açıkladı. 6 bölümden oluşan beyannamede ilk sırayı Afetlere Karşı Risk ve Kriz Yönetimi aldı. Bu bölümde 6 Şubat deprem felaketinden hareketle afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yaratılacağı vurgulandı:

AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ TÜRKİYE

-Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile ülkemiz tüm afetlere karşı dirençli hale getirilecek

-650 bin konutun yapımını 1 yılda önemli ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz

-Fay hattında yapılaşmayı engelleyecek Doğal Afetler ve Fay Yasası çıkarılacak

-Riskli bölgelerde bulunan şehirler yenilenerek, gerek duyulması halinde bazı şehirler güvenli bölgelere taşınacak

- Riskli bölgelerde yatay mimariden taviz verilmeyecek

- Tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmaları yaygınlaştırılacak

- Kesintisiz güvenli haberleşme sistemi oluşturulması kapsamında 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumu tamamlanacak

-İstanbul’da olası bir depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak

“YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞTE YILDA BİRDEN ÇOK SINAV YAPILACAK”

Beyannamenin ikinci bölümünde ise Sağlam Toplumsal Yapı başlığı altında ise toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatler sıralanırken, eğitimden sağlığa, çalışma hayatına ve gençlik politikalarına kadar pek çok başlığa bu bölümde yer verildi.

-Eğitim tüm kademelerinde müfredata “Değerler Eğitimi” entegre edilecek

-Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona çıkarılacak

-Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok kez yapılması sağlanacak

-Aile diş hekimliği uygulaması hayata geçirilecek

BEYANNAMEDE AİLE VE KADIN VURGUSU

“KADINA ŞİDDET KONUSUNDA SIFIR TOLERANS”

AİLE DESTEK SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLECEK

YENİ EVLİLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Cumhur İttifakının genişleme sürecinde AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler sırasında 6284 sayılı yasa tartışma konusu olmuştu. Seçim beyannamesinde “ Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz” denildi.

AİLE-KADIN-ÇOCUK başlığı altında şu vaatlere yer verildi:

- Aile destek sistemi hayata geçirilecek

- Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak

- -Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak

- -Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışanın olması sağlanacak

- -Yeni evlilikler teşvik edilecek , yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek

- Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanı genişletilecek

- Hem çalışmak hem de çocuğuyla uğraşmak isteyen kadınların uzaktan çalışma veya kısmi çalışma gibi alternatif imkanları

- -Kadınlarda emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek

ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETSİZ İNTERNET VE CEP TELEFONUNDA VERGİ MUAFİYETİ

-Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet erişimi imkanı sağlanacak

-Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti sağlanacak

-Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacak

“YENİ KABİNEDE GÜÇLÜ EKONOMİ EKİBİ”

“MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON ÜZERİNDE REFAH PAYI”

Seçim beyannamesinde ekonomi başlığı altında ise “istikrarlı ve güçlü ekonomi” vurgusu yapıldı. “ 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstlenecektir” denilirken enflasyonun tek haneli rakama indirileceği ifade edildi:

-Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışla çalışanlar ve emeklilerin refah payı almaları sağlanacak

-İşsizlik oranı yüzde 7’nin altına indirilecek

“YÜKSEK STANDARTLI DEMOKRASİ” HEDEFİ

PARTİ KAPATMA DAVALARI TBMM İZNİNE BAĞLANACAK

Seçim beyannamesinde 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde atılan adımlar ve icraatlar “dönüştürücü reform” olarak tanımlanırken, “Yüksek Standartlı Demokrasi” hedefine ulaşmak için bundan sonraki süreçte “ tamamlayıcı reformların” hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Parti kapatmayı zorlaştıracak bir düzenleme bu başlık altındaki vaatler arasında sıralandı. Benzer bir öneri Millet İttifakını oluşturan 6 partinin Kasım ayında açıkladığı anayasa değişikliği önerisinde de yer almıştı:

-Siyasi parti kapatma davalarının açılmasını ve kararın yerine getirilmesi TBMM iznine bağlanacak

- Alevi vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini karşılayan politikalar artarak devam edecek

-Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf anlayışla Yasama Reformu yapılacak

-Irk, din, mezhep, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan yeni anayasa

-Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar yazılı sınav sonucuna göre yapılacak

-İfade özgürlüğünde yeni dönem: İfade özgürlüğü ile kişinin şeref ve haysiyetinin korunması gibi diğer hak ve özgürlükler arasında ne demokratik toplum düzeninden ne de bireysel haklardan vazgeçmeyen makul denge korunacak.