Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'nin İstanbul adayına Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP de destek veriyor.

MHP'YE BIRAKILACAK İLÇELER

Büyükşehir adayının yanı sıra İstanbul'da ilçe adayları da bu toplantıda duyurulacak. Büyükşehir'de AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP'ye Avrupa yakasında Beşiktaş, Anadolu yakasında Maltepe ilçelerinin bırakılacağı belirtiliyor.

UYSAL BÜYÜKÇEKMECE'DEN Mİ?

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'den aday gösterileceği konuşuluyor.

YILDIRIM - İMAMOĞLU YARIŞI

Ekrem İmamoğlu'nun CHP adayı olduğunun açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği AK Parti'de beklendiği gibi Binali Yıldırım'ın ismi açıklanırsa İstanbul'da Yıldırım - İmamoğlu yarışına tanık olunacak.

CUMHUR, MİLLET İTTİFAKLARI

24 Haziran seçimlerinde kurulan AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı; CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın sürdüğü büyükşehirlerden biri de İstanbul. Kesinleşmesi durumunda Yıldırım ve İmamoğlu yarışı bu açıdan da merakla bekleniyor.