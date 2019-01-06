06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti'nin 'Denizli Aday Tanıtım Toplantısı', EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı salonunda, partililere seslenmek için kürsüye çıkan Nihat Zeybekci için 'Ege'nin efesi' tezahüratları yapıldı. Zeybekci, "'Ege'nin efesi' deyince yerine oturuyor. Eskiden 'Kabinenin efesi' derlerdi. Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege'nin bir hiyerarşisi vardır. Efe 1 olur, sonra zeybekler, daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe 1'dir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala" diye konuştu.
'AK PARTİ MİLLİ VE YERLİ PARTİDİR'
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise konuşmasında, 31 Mart akşamı Denizli'de büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanarak, coşkuyla kutlama yapacaklarını söyledi. Kurtulmuş, "AK Parti milli ve yerli bir partidir. Kökü dışarıda olan bir parti değildir. Başkalarının ayak izini takip eden bir parti değildir. AK Parti, Türkiye'deki demokrat geleneğinin, milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisidir. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşmış olduğu siyasi yolunun bugünkü devamıdır. AK Parti dünya egemenlerinin karşısında diz çöken, düğme ilikleyen bir siyasi parti değil; millet ne diyorsa hangi talimatı veriyorsa onu yerine getirmeye çalışan siyasi bir harekettir. Bu siyasi özelliğimizi hiç kaybetmeyeceğiz" dedi.
'MİLLETİN PAZARINDAN GEÇMEYEN, CAMİSİNDE OLMAYAN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ'
Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2014'te milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Kurtulmuş, "Yetmedi bir adım daha attık. Artık yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle en son 24 Haziran'da yaptığımız gibi sandıktan hem hükümeti hem de devlet başkanını çıkardınız. Biz reform dedikçe Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası, İttihat Terakki Fırkası zihniyeti de geri adım atmak istedi. 24 Haziran seçimlerini hatırlayın; 'Bize oy verirseniz eski sistemi geri gideceğiz' yani 'Cumhurbaşkanını yine Ali Cengiz oyunlarıyla seçelim'. Bırak millet seçsin, kararını vermiş. Çünkü şunu biliyorlar; bu millet cumhurbaşkanını seçtikten sonra milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisinde mescidinde olmayan, milletin derneğinde düğününde bulunmayan, yasını taziyesini tutmayan, milletin türküsünü şarkısını söylemeyen hiç kimse bu ülkede cumhurbaşkanı olamayacaktır" diye konuştu.
'CUMHUR İTTİFAKI MASABAŞI ANLAŞMASI DEĞİLDİR'
AK Parti'li Kurtulmuş, 'cumhur ittifakı'nın 'masabaşı anlaşması' olmadığını kaydederek, "'Sana şu kadar, bana bu kadar' pazarlığı hiç değildir. 'Cumhur ittifakı' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. 'Cumhur ittifakı' 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı milletimizin 'Allahu ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir, ortaklıktır, bir dayanışmadır. 'Cumhur ittifakı' selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" dedi.
İŞTE DENİZLİ'NİN 19 ADAYI
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasının ardından 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adı açıklanan adaylar, tek tek sahneye çıktı. Adayların açıklanmasının ardından toplantı sona erdi. AK Parti'nin Denizli adayları şöyle:
Acıpıyam : Hulisi Şevkan
Babadağ : Selim Demirezen
Baklan : Yusuf Gülsever
Bekilli : Mustafa Çoban
Beyağaç : Mustafa Akçay
Bozkurt : Hamdi Cin
Buldan : Mustafa Şevik (MHP) İttifak
Çal : Fethi Akcan (MHP) İttifak
Çameli : Cengiz Arslan
Çardak : Hüsnü Yılmaz
Çivril: Niyazi Vural
Güney : Halil Ayhan
Honaz : Turgut Devecioğlu
Kale: Salih Sağınç
Merkezefendi : Muhammet Subaşıoğlu
Pamukkale: Avni Örki
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
Serinhisar : Şeref Turan
Tavas : Hüseyin İnamlık
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