AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Giriş: 30.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:28
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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