Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti'den TBMM'de grubu bulunan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ziyaret gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan tarafından gerçekleştirilen ziyarette baroların yönetim sistemini değiştiren taslak sunuldu. Muhalefet partilerinden söz konusu taslağa olumsuz yanıt geldi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre ilk ziyaret dün akşam saatlerinde MHP'ye yapıldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay teklife destek verdiklerini bildirdi. MHP'nin çoklu baro formülünün yer aldığı teklife imza atacağı bildirildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk'e yaptığı açıklamada, çoklu baro düzenlemesini şu sözlerle savundu:

Barolar da kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü. Vergi dairesi de kamu kurumu. Bir ilde çok sayıda vergi dairesi olabiliyor. Baroların da çok sayıda olmasına neden karşı çıkılıyor.

KORONA ÖNLEMİ ALTINDA ZİYARETLER

AK Parti Grup Başkanvekilleri Turan ve Özkan, dün de CHP, HDP ve İYİ Parti ile temaslar yürüttü. Ziyaretler koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Meclis'te çay ocakları kapatıldığı için bu kez çay ikramı yapılmadı, parti yetkilileri uzaktan selamlaşabildi.

CHP'NİN HUKUKÇU VEKİLLERİ DE KATILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı ziyaret etti. Gazeteciler görüşmeye alınmadı. Görüşmelere CHP'nin hukukçu milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpay Antmen de katıldı.

ÇOKLU BARO TASLAĞI'NIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

AK Parti Grup Başkanvekilleri CHP'li yetkililere yazılı bir metin sunmadı; ancak taslak hakkında sözlü bilgi verdi. Her beş bin üye için bir baro kurulacağını, 2 bin imza ile baronun kurulacağını, 2 binin altına düşmesi durumunda ise imzanın tamamlanması için 6 ay süre tanınacağını, imzaları tamamlayamayan baronun kapatılacağı bildirildi. Ayrıca oluşturulacak kurulun gerekli üye ve imza şartlarını kontrol edeceği belirtildi.

CHP BAROLARIN BÖLÜNMESİNE KARŞI ÇIKTI

CHP ise baroların bölünmesine karşı görüş bildirdi. Avukatların ilk kez Ankara'ya yürüdüğüne işaret eden CHP heyeti, 'Ak Baro' yaratılmak istendiğini, bunun avukatlar ve savunma hakkının yansıra ülkeye de zarar vereceğini belirtti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken CHP heyeti, bu ortamda yasanın getirilmesi durumunda Meclis'te buna karşı mücadele vereceklerini kaydetti. CHP taslak ile ilgili görüşünü bir basın toplantısı ile açıklama kararı aldı.

HDP: ÇOKLU BARO SORUNLARI ARTTIRACAKTIR

AK Parti heyeti daha sonra HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oruç'la bir araya geldi. HDP heyeti de çoklu baroya karşı olduklarını belirtti. HDP'li yöneticiler 'Çoklu baronun riskli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de zaten yargı sorunlu. Böyle sorunlu durumda çoklu baronun gündeme gelmesi sorunları iyice arttıracaktır. Taraflı, bağımlı bir yargı olduğu için çoklu baronun yargı sistemine yansıması sıkıntılı olacaktır. Barolar Birliği'nde temsilde adalet önemli" şeklinde görüş bildirdi.

İYİ PARTİ 'DÜŞMANLAŞTIRMA' UYARISI YAPTI

AK Parti'nin bir sonraki durağı İYİ Parti oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Orhan Çakırlar ve hukukçu milletvekilleri Feridun Bahçi ile Ayhan Eğer'in katıldığı toplantıda hazırlanan taslak değerlendirildi.

Taslak hakkında bilgi veren AK Partili yöneticiler, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı açıklamasıyla ilgili tepkisini anımsattı. Baroların siyaset yapmasına karşı olduklarını, o nedenle yapıyı değiştirecek teklifi getirdiklerini bildirdi.

İYİ Parti'nin hukukçu heyeti ise öneriye karşı çıkarken şu görüşleri dile getirdi:

“Barolar de meslek birliğidir, diğer odalar da meslek birliğidir, meslek birliği ahilik geleneğinin çağımızdaki temsilcileridir. Ahilik geleneğinde birlik bütünlük dayanışma vardır birleşme vardır. Ama siz bölüyorsunuz parçalıyorsunuz kamplaştırıyorsunuz düşmanlaştırıyorsunuz. Çoklu baro ahilik geleneğine aykırı. Net olarak baroların çoklu olarak haline getirilmesine karşıyız. Mevcut sistemde blok liste kaldırılır yerine çarşaf listenin adil temsil sistemini oluşturulacak yapı oluşturulur destek oluruz. Sizin anlattığınız haliyle net olarak karşıyız. Dünya pandemi ile uğraşıyor, sizin derdiniz ne, neden ne kaçırıyorsunuz”

TEKLİF EN GEÇ HAFTAYA TBMM'YE SUNULACAK

AK Parti yöneticileri heyetlerle görüşmelerde görüş ve önerilerle olgunlaştırılacağı gerekçesiyle yazılı bir metin sunmadı. Görüş ve önerilerin partilerden alınmasının ardından teklifin en geç haftaya meclise sunulması bekleniyor. Görüşmelerde AK Parti yöneticileri zamanlama konusunda da, teklifin meclis tatile girmeden yasalaştırılması için çalıştıklarını bildirdi.